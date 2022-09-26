حوار محمود محمود: نعد الجماهير بكل البطولات.. والبقاء في الأهلي يساوي كل شيء

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

محمد محمود في حوار مع الموقع الرسمي للأهلي

كشف محمد محمود لاعب الأهلي في حوار مطول عن كواليس تجديده مع الأحمر وكيفية خروجه من الإصابة الطويلة وانطباعه عن مدربه الجديد ووعد للجماهير.

قال محمد محمود في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الجميع مركز بقوة في الفترة الحالية للإعداد لموسم قوي يليق باسم الأهلي ويرضي جماهيره بمزيد من البطولات".

وأضاف "أنهيت الموسم الماضي بشكل جيد بعد حصولي على فرص للمشاركة واستطعت تقديم صورة طيبة للجهاز الفني".

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وواصل "وأعيش حالة من التركيز والحماس لبداية الموسم الجديد بنفس القوة والروح، وأرى أن جميع لاعبي الفريق في نفس الحالة ويسعون لتقديم كل ما لديهم من جهد وعطاء لحصد جميع البطولات من جديد وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة".

وتابع عن الجلسة مع الخطيب " إنه أكبر الداعمين لي في فترة إصابتي، وحتى موعد تجديد تعاقدي وعودتي للملاعب من جديد وأكبر داعم ومصدر للطاقة الإيجابية بالنسبة لي منذ انضمامي للأهلي حتى الآن".

واستكمل "الخطيب طلبني للاجتماع على الطائرة خلال سفرنا لمواجهة كايزر تشيفز في 2021 وتفاجأت دعمه الكبير لي وعرض عليا التجديد وافقت على الفور، وبعد عودتي مباشرة قمت بتوقيع العقود على بياض. هذا أقل شيء أقدمه لرد جميل النادي، البقاء في الأهلي بمال الدنيا كله".

وأردف "كل عناصر الفريق قدموا لي الدعم خلال فترة الإصابة حتى العودة للملاغب من بينهم الشناوي وعبد القادر والسولية وسعد سمير وزياد طارق ومصطفى شوبير. كانوا مصدر طاقة إيجابية كبير".

وأكمل "تربيت على حب الأهلي من صغرى وأنا مشجع درجة تالتة، وكنت وراء الأهلي في كل مكان فقيمة النادي والبقاء فيه كبيرة جدا بالنسبة لي ولأسرتي، والدي وقت التجديد قال لي هذا هو النادي الذي تربينا على حبه فلا تتركه".

وعن عودة الجماهير، قال: "جماهيرنا في المدرجات بمثابة نبض القلب لكل لاعب، نقدر دورهم ومساندتهم لنا وهي مسئولية كبيرة علينا. ومن دونهم نشعر أننا نلعب مباراة ودية".

وعن الموسم المقبل "يجب ان نتعلم من سلبيات وإيجابيات الموسم الماضي ونعد الجماهير أن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى، اللاعبون سيقاتلون من أجل تحقيق كل البطولات خصوصا بطولة إفريقيا التي خسرناها في ظروف وأحداث غير طبيعية".

وأوضح محمد محمود انطباعاته عن مدربه الجديد مارسيل كولر "إنه مدير فني كبير ويجيد التعامل مع اللاعبين وهدفه تطوير الأداء الجماعي للفريق، حديثه معنا مريح للغاية وهو يؤكد دائما أن اللاعب اأفضل والأكثر قدرة على تنفيذ التعليمات سيشارك ويكون له دور مع الفريق في الموسم المقبل بعيدا عن السن أو الموهبة".

واستطرد "المنافسة الشديدة والشريفة موجودة بين جميع اللاعبين، الكل يسعى لتقديم الأفضل من أجل الأهلي وهذا أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق".

وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال: "غير متفاعل معها بشكل جيد وأهتم فقط بصور المران بعض الأوقات، ولكن تركيزي الأكبر داخل الملعب من خلال التدريبات وبرنامجي الغذائي. أقضي وقت فراغي في متابعة البرنامج الغذائي ولعب البلايسيتشن".

وعن إصابته الثانية " كانت واحدة من أصعب لحظات حياتي، وكان لها مردود نفسي سيئ بالنسبة لي ولأسرتي ولكنني تداركت الأمر سريعا خصوصا مع الدعم الكبير الذي وجده من النادي والجماهير التي تواجدت أمام منزلي بشكل مفاجئ من أجل الدعم".

وأتم برسالة إلى جماهير الأهلي "أشكرهم كثيرا على الدعم والمؤازرة ودورهم الكبير مع الفريق وأعدهم ألا تضيع منا أي بطولة".

محمد محمود الأهلي الدوري المصري
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