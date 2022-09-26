مؤتمر لويس إنريكي: خط الدفاع أفضل ما لدينا.. ومباراة البرتغال كأنها ربع نهائي المونديال

يرى لويس إنريكي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا أن خط الدفاع هو أفضل ما يمتلكه الفريق في الوقت الحالي.

وخسر إسبانيا أمام سويسرا السبت الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب لا روخا نظيره البرتغالي في الدور الحاسم والأخير من المسابقة غدا -الثلاثاء-.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: "على عكس ما يعتقد البعض، أظن أن أقوى خط أملكه هو الدفاع، إنهم يدافعون عن كل شيء، وأول من يفعل ذلك هو أوناي سيمون".

وعلق على الهزيمة أمام سويسرا، قائلا: "هذه كرة القدم، إنها ليست مباريات ودية بل رسمية أمام منافسين من مستواك، فزنا في سويسرا في يونيو وتغيرت بعض الأمور".

وأضاف "لدينا 7 لاعبين تحت 21 عاما، هذا ليس عذرا بل توضيح لنقطة أننا ننمو ونبني شيئا، نحن في المسار الصحيح وأحظى بردة فعل جيدة من الجماهير".

وعن المباراة أمام البرتغال، أوضح "نخطط كما لو أنها مباراة ربع نهائي في كأس العالم، إنها 90 دقيقة ونحن بحاجة فقط للفوز، لأن حتى التعادل لن ينجح".

وأردف "المرشحون للفوز بكأس العالم؟ دائما الأرجنتين والبرازيل إنهم يملكون تاريخا في البطولة مهما كان مستواهم، تماما مثل فرنسا وإنجلترا دائما مرشحون".

وعن الأمور التكتيكية، أجاب "بغض النظر عمن يلعب في دور 9 في الفريق غدا، عليهم أن يأدوا نفس الدور، يجب أن يشغلوا المساحات كل شخص لديه إمكانيات منفردة لكن الجميع يصبو نحو هدف واحد لذلك سأقرر غدا من سيبدأ".

وواصل "هل تغيرت خططك كثيرا؟ في البداية كان هناك شيء في رأسي ثم بدأت التدريبات تغير ذلك ثم هكذا، أنا أقوم الآن بإعداد اللاعبين إلى مباراة نهائية".

وأتم ضاحكا "عليك أن تعمل كمدرب، ستتفهم أنه أصعب من أن تكون صحفيا".

ويلعب منتخب إسبانيا مع البرتغال في الجولة الأخيرة على ملعب براجا بالعاصمة التشيكية.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصنيف الأول برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن البرتغال صاحبة المركز الأول.