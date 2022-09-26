الركراكي يدافع عن النصيري ويؤكد مشاركته في كأس العالم

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - المغرب

أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تواجد يوسف النصيري مهاجم إشبيلية في قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم 2022 نوفمبر المقبل، رغم تراجع مستواه.

ولا يقدم النصيري مستوياته المعهودة مع فريقه إشبيلية أو منتخب بلاده في الأشهر الأخيرة.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي نقلته جريدة البطولة المغربية: "النصيري يحتاج للثقة في النفس، ويجب عليه أن يعمل على ذلك مع فريقه الإسباني".

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وأضاف "أطالب المغاربة بدعمه ومساندته، كما حدث مع كريم بنزيمة عندما كان يمر بمرحلة فراغ".

وتابع "يوسف سجل العديد من الأهداف رفقة المنتخب المغربي، وإذا كان يستحق المشاركة فإنه سيلعب. علينا أن نسانده كمغاربة".

وشدد "النصيري سيكون حاضرا في قائمة المغرب بالمونديال، وسأساعده لأنه لاعب للمستقبل وليس كبيرا في السن، وسنحتاجه في البطولات والمباريات مستقبلا".

وظهر مهاجم ليجانيس السابق بقميص المغرب في 49 مباراة دولية وسجل خلالها 14 هدفا بينها هدفه الشهير في نهائيات كأس العالم 2018 أمام إسبانيا.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لمونديال 2022 رفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا.

يوسف النصيري المغرب إشبيلية كأس العالم 2022
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