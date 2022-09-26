ميكالي: معسكر مصر الأولمبي جاء إيجابيا.. ونحتاج التحسن في عديد الأشياء

شدد البرتغالي روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن الفريق ظهر بشكل أفضل أمام بنين اليوم الاثنين من المباراة الأولى مشيرا إلى أن هناك عديد الأشياء ما زالت بحاجة إلى التحسن.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على بنين بهدفين دون رد في ثاني تجارب المدرب الجديد روجيه ميكالي.

وقال روجيه ميكالي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل من المباراة الأولى، علمنا بعض الإيجايات والسلبيات وقتها لفريق بنين وتعاملنا معها اليوم".

وأضاف "منتخب بنين كان أفضل أيضا من المباراة الأولى ولكننا نجحنا في تصحيح بعض الأخطاء لدينا، الفوز يمنح بعضا من الارتياحية في الأداء فيما بعض

وتابع "هذا الفريق يحتاج للعمل معا لفترة أطول من أجل الانسجام، أتابع جميع اللاعبين المتواجدين في المنتخب الأولمبي مع أنديتهم ونرغب أن يكون هناك بناء خططي نوصله للاعبين لكي يلعبوا الكرة التي نتمناها".

وواصل "أتمنى أن يشارك لاعبي المنتخب الأولمبي بشكل أكبر مع أنديتهم، المحصلة إيجابية بعد المعسكر الأول ولكن أمامنا عمل كبير لنقوم به وعلينا التحسن في عديد الأشياء".

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واستكمل "نتابع بعض اللاعبين في منتخب مصر تحت 20 عاما، باب المنتخب مفتوح أمام الجميع وهناك بعض الأشياء ستتغير".

وأتم "غاب بعض اللاعبين بسبب الإصابة، وكان هناك بعض الصعوبات في انتقال البعض الآخر من أنديتهم في هذا التوقيت".

ويواجه منتخب مصر في بداية تصفيات أمم إفريقيا الفائز من مواجهة بوتسوانا وإي سواتيني في الدور الثاني.

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وتقام مباريات الدور الثاني، ذهابا أحد أيام 21 إلى 23 أكتوبر خارج مصر، بينما لقاء الإياب في مصر بالفترة من 28 إلى 30 بالشهر نفسه داخل مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث يلعب أمام الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون.

ويقام ذهاب وإياب الدور الثالث في الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل.

وحال تخطي الدور الثالث يتأهل المنتخب إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى بينما يخوض الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي من أجل التأهل لأولمبياد باريس.