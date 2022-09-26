أموتو يسجل ثنائية في فوز الاتحاد السكندري وديا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 20:33

كتب : هاني العوضي

أوستن أموتو - الاتحاد السكندري

سجل المهاجم النيجيري أوستن أموتو لاعب الاتحاد السكندري هدفين لفريقه خلال المباراة الودية أمام فريق أصحاب الجياد.

أوستين أموتو

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وفاز الاتحاد السكندري في أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد على أصحاب الجياد برباعية دون رد.

وذلك تحت قيادة المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش.

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أهداف الاتحاد السكندري سجلها أوستن أموتو ثنائية، وهدف لكل من كريم الديب وكريستوفر مابولولو.

وكان أوستن أموتو انضم لصفوف الاتحاد السكندري بعد الرحيل عن النادي المصري قبل عدة أيام.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع 9 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب وخالد صبحي ومحمود عبد العزيز وأموتو.

أموتو الاتحاد السكندري
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