هل يغيب ترينت عن المونديال؟

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

أرنولد - مدافع منتخب إنجلترا

زادت الشكوك حول إمكانية مشاركة ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 بعد أسابيع.

قرار جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا باستبعاد ترينت ضمن 5 لاعبين من مباراة ألمانيا، وهي الأخيرة للفريق في التوقف الدولي الأخير قبل المونديال، زاد من هذه الشكوك، خاصة وأنه فضل الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء أمام إيطاليا قبل أيام.

فقد استبعد ساوثجيت كل من ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول مع جارود بوين لاعب وست هام وجاك جريليش جناح مانشستر سيتي و فيكايو توموري مدافع ميلان وجيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثامبتون.

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ويظهر جليا عدم اعتماد مدرب المنتخب الإنجليزي على مدافع ليفربول الذي ظهر في 5 مباريات فقط من أصل 31 لعبها منتخب الأسود الثلاثة في الطريق نحو مونديال قطر.

ساوثجيت يفضل الاعتماد على ريس جيمس وكايل ووكر وكيران تريبيير في مركز الظهير الأيمن.

وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها جريدة ذا تايمز: "ترينت لاعب رائع ويتميز بتمرير كرات دقيقة، لكن جيمس وتريبيير يتحكمان بالكرة بشكل رائع أيضا".

وأضاف "علي أن أنظر إلى قائمة الفريق ككل في كل المراكز، وأقيم كل لاعب حسب إمكاناته".

وأكمل "لقد لعبوا جميعا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعضهم وصل معنا إلى الأدوار الأخيرة من البطولات الكبرى. توج ترينت وكايل ووكر بالدوري الإنجليزي، وفاز تريبيير بالدوري الإسباني".

وتابع "هناك الكثير من الصفات الجيدة لكل منهم، اختيار الأسماء في مركز الظهير الأيمن أمر صعب للغاية".

وأوضح قبل انطلاق لقاء ألمانيا "لدينا قائمة ضخمة، بها 4 لاعبين في مركز الظهير الأيمن وكلهم يتمتعون بجودة فائقة".

وأتم "في الوقت الحالي يلعب تريبيير بشكل جيد للغاية، كما أن ريس جيمس هو أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي".

وهبط منتخب إنجلترا للمستوى الثاني بعد الهزيمة أمام إيطاليا يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد.

وتعادل منتخب إنجلترا في مباراتين أمام إيطاليا وألمانيا وتلقى ثلاث هزائم أمام المجر ذهابا وإيابا ثم إيطاليا أخيرا.

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