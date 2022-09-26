الفوز الأول لـ ميكالي.. مصر الأولمبي يهزم بنين

فاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره بنين وديا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حرس الحدود "المكس".

وسجل المدافعان إياد العسقلاني وإسلام المزين هدفي اللقاء.

وتعد المباراة هي التجربة الودية الثانية لميكالي مع منتخب مصر الأولمبي.

وتعادل الفراعنة دون أهداف مع بنين يوم الجمعة الماضي.

وأجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي 7 تغييرات في التشكيل وظهر مصطفى سعد الذي تعرض للإصابة المباراة السابقة على مقاعد البدلاء.

وبدأ الرباعي زياد كمال والعربي بدر وعبد الغني محمد وأسامة فيصل في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بينما تم تغيير باقي عناصر المنتخب.

أحداث المباراة

افتتح المنتخب الأولمبي النتيجة سريعا عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد عرضية من عبد الله عادل تابعها إياد العسقلاني برأسية قوية في الشباك.

وضاعف زياد طارق هجمات منتخب مصر عند الدقيقة 17 بعد رأسية قوية لكن تصدى لها حارس بنين.

وألغي هدفا بداعي التسلل لـ بنين في الدقيقة 39 بعد رأسية سكنت شباك حارس مرمى مصر حمزة علاء.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني دخول مصطفى سعد بعد خروجه مصابا في المباراة السابقة بدلا من زياد طارق.

وأحرز المنتخب الأولمبي الهدف الثاني عند الدقيقة 53 عن طريق إسلام المزين بعد رأسية قوية تابعها بعد عرضية من إياد العسقلاني.

وكاد أن يتلقى شباك المنتخب الأولى الهدف الأول لكن أحمد نادر السيد الحارس البديل تصدى لتسديدة المهاجم البنيني رومينجه.

وقبل دقائق من نهاية المباراة، سدد مصطفى سعد تصوبية قوية من منتصف الملعب لكن مرت بمحاذاة القائم لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.