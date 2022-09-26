تشكيل إيطاليا - الشاب جنونتو أساسي أمام المجر في مواجهة حاسمة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

أعلن روبيرتو مانشيني تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة المجر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية والتي ستقام على ملعب بوشكاش أرينا.

وتواجد الشاب ويلفريد جنونتو في التشكيل الأساسي على حساب جيانلوكا سكاماكا الذي بدأ مباراة إنجلترا الأخيرة.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، ويتصدر منتخب المجر المجموعة بعشر نقاط.

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ويحتاج بطل يورو 2020 للفوز من أجل الصعود للدور نصف النهائي.

وحسم منتخبا هولندا وكرواتيا تواجدهما في الأدوار الإقصائية من البطولة.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: رافائيل تولوي – ليونادرو بونوتشي – فرانشيسكو أتشيربي

الوسط: جيوفاني دي لورينزو – براين كريستانتي – جورجينيو – نيكولو باريلا – فيديريكو ديماركو

الهجوم: جياكومو راسبادوري – ويلفريد جنونتو

دوري الأمم الأوروبية إيطاليا المجر
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