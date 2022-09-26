تشكيل إنجلترا - كين يقود الهجوم أمام ألمانيا.. واستبعاد أرنولد

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

هاري كين إنجلترا

يقود هاري كين هجوم إنجلترا في مواجهة ألمانيا في الجولة الختامية من كأس دوري الأمم الأوروبية.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

إنجلترا
ألمانيا

ودفع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بـ هاري كين في هجوم فريقه، والمدافع رييس جيمس في مركز الظهير الأيمن.

وذلك بعد استبعاد ترينت ألكساندر أرنولد مدافع ليفربول من المنتخب.

أخبار متعلقة
هل يلعب مدافع تشيلسي لمنتخب كوت ديفوار؟ متاعب برشلونة تتزايد.. إصابة دي يونج وديباي تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك

وبحسب سكاي سبورتس، فإن ساوثجيت استبعد ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول مع جارود بوين لاعب وست هام وجاك جريليش جناح مانشستر سيتي و فيكايو توموري مدافع ميلان وجيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثامبتون.

وهبط منتخب إنجلترا للمستوى الثاني بعد الهزيمة أمام إيطاليا يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: نيك بوب

الدفاع: رييس جيمس – جون ستونز – إريك داير – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – فيل فودين

الهجوم: رحيم ستيرلينج – هاري كين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

آرون رامسديل – دين هيندرسون - كيران تريبيير – جوردان هيندرسون – كايل ووكر – كونور كوندي – مارس جوشي – بوكايو ساكا – ماسون ماونت – إيفان توني – بين تشيلويل – تامي أبراهام

وتعادل منتخب إنجلترا في مباراتين أمام إيطاليا وألمانيا وتلقى ثلاث هزائم أمام المجر ذهابا وإيابا ثم إيطاليا أخيرا.

إنجلترا ألمانيا هاري كين
نرشح لكم
مباشر - إنجلترا (0)-(0) ألمانيا.. المجر (0)-(0) إيطاليا.. انطلاق المباريات هدية فان خال لـ تين هاج قبل دربي مانشستر هل يغيب ترينت عن المونديال؟ تشكيل ألمانيا - مزيج بين الشباب والخبرة في مواجهة إنجلترا تشكيل إيطاليا - الشاب جنونتو أساسي أمام المجر في مواجهة حاسمة فليك يدافع عن تيمو فيرنر كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يجري محادثات أولية مع بوليسيتش ميسي: عشت موسما صعبا بعد مغادرة برشلونة.. والأفضل لا يفوز دائما بدوري الأبطال
أخر الأخبار
مباشر - إنجلترا (0)-(0) ألمانيا.. المجر (0)-(0) إيطاليا.. انطلاق المباريات 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الفتاح لـ في الجول: فيفا قام بتعييني لمحاضرة الحكام المصريين.. لن أتأخر عن زملائي 19 دقيقة | الكرة المصرية
أموتو يسجل ثنائية في فوز الاتحاد السكندري وديا 25 دقيقة | الكرة المصرية
هدية فان خال لـ تين هاج قبل دربي مانشستر 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل يغيب ترينت عن المونديال؟ 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الفوز الأول لـ ميكالي.. مصر الأولمبي يهزم بنين 51 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ألمانيا - مزيج بين الشباب والخبرة في مواجهة إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل إيطاليا - الشاب جنونتو أساسي أمام المجر في مواجهة حاسمة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت