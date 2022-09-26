تشكيل إنجلترا - كين يقود الهجوم أمام ألمانيا.. واستبعاد أرنولد

يقود هاري كين هجوم إنجلترا في مواجهة ألمانيا في الجولة الختامية من كأس دوري الأمم الأوروبية.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر إنجلترا ألمانيا

ودفع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بـ هاري كين في هجوم فريقه، والمدافع رييس جيمس في مركز الظهير الأيمن.

وذلك بعد استبعاد ترينت ألكساندر أرنولد مدافع ليفربول من المنتخب.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن ساوثجيت استبعد ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول مع جارود بوين لاعب وست هام وجاك جريليش جناح مانشستر سيتي و فيكايو توموري مدافع ميلان وجيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثامبتون.

وهبط منتخب إنجلترا للمستوى الثاني بعد الهزيمة أمام إيطاليا يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: نيك بوب

الدفاع: رييس جيمس – جون ستونز – إريك داير – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – فيل فودين

الهجوم: رحيم ستيرلينج – هاري كين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

آرون رامسديل – دين هيندرسون - كيران تريبيير – جوردان هيندرسون – كايل ووكر – كونور كوندي – مارس جوشي – بوكايو ساكا – ماسون ماونت – إيفان توني – بين تشيلويل – تامي أبراهام

وتعادل منتخب إنجلترا في مباراتين أمام إيطاليا وألمانيا وتلقى ثلاث هزائم أمام المجر ذهابا وإيابا ثم إيطاليا أخيرا.