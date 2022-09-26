الدرجة الثانية - رضا الويشي لـ في الجول: قررت الرحيل عن السكة الحديد
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 19:31
كتب : رضا السنباطي
قرر رضا الويشي مهاجم فريق السكة الحديد الرحيل عن ناديه قبل انطلاق الموسم الجديد.
رضا الويشي
النادي : حرس الحدود
وقال الويشي لـFilGoal.com: "قررت عدم الاستمرار مع الفريق نظرا لاختلاف في وجهات النظر وحتى الآن لم أحدد وجهتي المقبلة".
وأضاف "أتقدم بالشكر لكل المسؤولين والجهاز الفني والإداريين واللاعبين على الفترة الماضية التي شاركت خلالها في تدريبات الفريق، ونادي السكة الحديد هو بيتي".
وانضم رضا الويشي لصفوف السكة الحديد خلال الصيف الجاري بعدما رحيله عن حرس الحدود بعد الصعود للدوري الممتاز.
واستطاع رضا الويشي التأهل 3 مرات للدوري الممتاز مع كل من نادي مصر وكوكاكولا قبل أن يتحول إلى فيوتشر وحرس الحدود.
وسبق لـ رضا الويشي اللعب لأكثر من فريق في الدوري المتاز أبرزها الأهلي والمقاولون العرب.
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