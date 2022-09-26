متاعب برشلونة تتزايد.. إصابة دي يونج وديباي

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبيه الهولنديين فرينكي دي يونج وممفيس ديباي.

وبحسب بيان برشلونة الرسمي، فإن دي يونج تعرض للإصابة في غضلة الفخذ اليسرى.

وأصيب ممفيس ديباي في الفخذ الأيسر أيضا.

وسيتقرر موعد عودة الثنائي للملاعب حسب مدة التعافي.

وتعرض الثنائي للإصابة أثناء المشاركة مع منتخب هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وشارك دي يونج في 45 دقيقة أمام بولندا في 22 سبتمبر قبل أن يغادر بين شوطي المباراة تاركا مكانه لمارتن دي رون.

وغادر ديباي مباراة بولندا في الدقيقة 52.

ولم يشارك الثنائي في المباراة الثانية أمام بلجيكا.

وشارك دي يونج في ثماني مباريات مع برشلونة الموسم الحالي، كان منها أربع بشكل أساسي وسجل هدفا واحدا.

ولعب ديباي ثلاث مباريات مع برشلونة الموسم الحالي بمجموع دقائق 131 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.

وسينضم دي يونج وديباي إلى سجل إصابات برشلونة بعد تأكد غياب المدافع الفرنسي جول كوندي لمدة أربعة أسابيع، وخضوع رونالدو أراوخو لعملية جراحية.