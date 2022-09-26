متاعب برشلونة تتزايد.. إصابة دي يونج وديباي

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 19:21

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي مع فرينكي دي يونج

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبيه الهولنديين فرينكي دي يونج وممفيس ديباي.

وبحسب بيان برشلونة الرسمي، فإن دي يونج تعرض للإصابة في غضلة الفخذ اليسرى.

وأصيب ممفيس ديباي في الفخذ الأيسر أيضا.

أخبار متعلقة
تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز على تنزانيا برباعية كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يجري محادثات أولية مع بوليسيتش فليك يدافع عن تيمو فيرنر

وسيتقرر موعد عودة الثنائي للملاعب حسب مدة التعافي.

تويتر \ Barça Universal على تويتر:

وتعرض الثنائي للإصابة أثناء المشاركة مع منتخب هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وشارك دي يونج في 45 دقيقة أمام بولندا في 22 سبتمبر قبل أن يغادر بين شوطي المباراة تاركا مكانه لمارتن دي رون.

وغادر ديباي مباراة بولندا في الدقيقة 52.

ولم يشارك الثنائي في المباراة الثانية أمام بلجيكا.

وشارك دي يونج في ثماني مباريات مع برشلونة الموسم الحالي، كان منها أربع بشكل أساسي وسجل هدفا واحدا.

ولعب ديباي ثلاث مباريات مع برشلونة الموسم الحالي بمجموع دقائق 131 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.

وسينضم دي يونج وديباي إلى سجل إصابات برشلونة بعد تأكد غياب المدافع الفرنسي جول كوندي لمدة أربعة أسابيع، وخضوع رونالدو أراوخو لعملية جراحية.

فرينكي دي يونج ممفيس ديباي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك تحديد موعد كلاسيكو الدور الأول سبورت: صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وليفربول بوسكيتس يرد على أنباء رحيله عن برشلونة برشلونة يوضح إصابة أراوخو.. وتقارير تكشف مدة غيابه المتوقعة برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كوندي سبورت: الكشف عن مدة غياب كوندي 4 أنباء سيئة لـ برشلونة في التوقف الدولي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - رضا الويشي لـ في الجول: قررت الرحيل عن السكة الحديد دقيقة | الكرة المصرية
متاعب برشلونة تتزايد.. إصابة دي يونج وديباي 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك 25 دقيقة | ميركاتو
منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز على تنزانيا برباعية 26 دقيقة | منتخب مصر
فليك يدافع عن تيمو فيرنر 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يجري محادثات أولية مع بوليسيتش 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكشف عن حكم دربي مانشستر 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميسي: عشت موسما صعبا بعد مغادرة برشلونة.. والأفضل لا يفوز دائما بدوري الأبطال 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت