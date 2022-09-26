تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك

وضع نادي أتليتكو مدريد الإسباني حارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز كبديل حار رحيل يان أوبلاك.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، فإن هناك شكوك حول تجديد تعاقد الحارس السلوفيني والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقد يلجأ أتليتكو مدريد لبيع أوبلاك في يناير المقبل خوفا من خسارته مجانا مع نهاية الموسم.

ويعد مانشستر يونايتد أحد الأندية التي تراقب وضع أوبلاك، بحسب التقارير.

وخاض أوبلاك -29 عاما- 51 مباراة دولية مع منتخب سلوفينيا.

وانضم أوبلاك إلى أتليتكو مدريد في صيف 2014 وأثبت جدارته في حراسة عرين نادي العاصمة الإسبانية.

ولعب حارس المرمى السلوفيني 360 مباراة مع أتليتكو مدريد منذ انضمامه إلى الفريق.

وحقق أوبلاك لقب الدوري الإسباني في موسم 2020-2021 مع فريقه وحافظ على شباكه بدون أهداف في 177 مباراة.

ويأمل أتليتكو مدريد في أن يقرر ابن الـ29 عاما الاستمرار مع الفريق ولكن حال عدم حدوث ذلك فإن الحارس الأرجنتيني لأستون فيلا سيكون البديل الأقرب بعد مستوياته المميزة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ومنتخب بلاده.

وشارك مارتينيز في 83 مباراة مع أستون فيلا، خرج خلالها بشباك نظيفة في 27 مباراة.

ومع المنتخب الأرجنتيني، لعب ابن الـ30 عاما 17 مباراة خرج بشباك نظيفة في 12 منها.