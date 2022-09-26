منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز على تنزانيا برباعية
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 19:05
كتب : FilGoal
فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على منتخب تنزانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك خلال بطولة "كوسافا" التي تقام في جنوب إفريقيا.
سجل أهداف مصر كل من مصطفى سمير ومحمد عبد النبي وحسان محمد وهيثم كوستا.
كما حصل هيثم كوستا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وسيخوض منتخب مصر مباراته المقبلة أمام أوغندا يوم الأربعاء المقبل بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني.
وكان منتخب مصر فاز في المباراة السابقة على موريشيوس بنتيجة 6-3 في البطولة ذاتها.
يأتي ذلك في ظل استعداد منتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية التي تقام شهر أكتوبر المقبل.
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