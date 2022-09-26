فليك يدافع عن تيمو فيرنر

يرفض هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا إلقاء اللوم على تيمو فيرنر في أزمة هجوم المانشافت الأخيرة.

منتخب ألمانيا دك شباك إيطاليا في يونيو الماضي بخماسية بدوري الأمم الأوروبية، لكنه لم يسجل سوى 3 أهداف في المباريات الأربعة الأخرى.

وقال فليك في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لا يمكنك دائمًا إلقاء اللوم على تيمو فيرنر في كل شيء".

وأضاف "السؤال الأهم هو هل نلعب بمهاجم صريح أم لا؟".

واستطرد "تيمو فيرنر يتمتع بجودة عالية. حاول مرارًا وتكرارًا ضد المجر".

وأتم "بشكل عام، لم نلعب بالمستوى المطلوب. لهذا السبب لسنا في وضع جيد".

وتغلب منتخب المجر على مضيفه منتخب ألمانيا بهدف دون رد.

سجل الهدف آدم سالاي بطريقة رائعة بالكعب، بعد عرضية من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18.

وأدرك منتخب ألمانيا التعادل بواسطة تيمو فيرنر في الدقيقة 53، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد المجر إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، يليها منتخب إيطاليا برصيد 8 نقاط.

وغادر منتخب ألمانيا السباق رسميا برصيد 6 نقاط، في المجموعة التي يتذيلها الإنجليز بنقطتين فقط.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبذلك يتم حسم هوية المتأهل مساء الإثنين، حين يحل منتخب إيطاليا ضيفا على المجر، ويلعب منتخبي إنجلترا وألمانيا في نفس اليوم مباراة لن تؤثر على سير المنافسة، إذ هبط منتخب إنجلترا رسميا إلى التصنيف الثاني.

ويحتاج منتخب إيطاليا للفوز بأي نتيجة، بينما يكفي التعادل منتخب المجر للتأهل.

video:1