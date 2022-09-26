كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يجري محادثات أولية مع بوليسيتش

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

احتفال كريستيان بوليسيتش بهدفه في مرمى وست هام - تشيلسي

أجرى نادي يوفنتوس محادثات أولية مع كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي للانضمام إلى الفريق الصيف المقبل.

ويمتلك بوليسيتش عقدا مع تشيلسي ينتهي صيف 2024.

وبحسب كالتشيو ميركاتو فإن يوفنتوس جدد رغبته في التعاقد مع بوليسيتش بعدما كان هدفا للفريق الصيف الماضي.

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تشيلسي عرض بوليسيتش على يوفنتوس في صفقة تبادلية للحصول على ماتياس دي ليخت لكن الأخير رفض لأنه أراد بيع المدافع مقابل المال فقط، لذلك توصلوا في النهاية إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ.

وتعاقد البيانكونيري مع أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال مجانية في يونيو ، لكن النجم الأرجنتيني وقع عقدًا لمدة عام واحد، لذلك سيبحث يوفنتوس عن جناح مهاجم جديد الصيف المقبل إذا لم يجدد.

وبحسب التقارير الإنجليزية فإن تشيلسي يريد ما لا يقل عن 35 مليون يورو للتخلي عن بوليسيتش.

بوليسيتش (23 عامًا) انضم لصفوف تشيلسي في صيف 2019 مقابل 58 مليون جنيه إسترليني قادما من دورتموند الألماني.

وخاض بوليسيتش مع تشيلسي 125 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 19 آخرين في جميع المسابقات.

وشارك بوليسيتش منذ بداية الموسم مع تشيلسي في 8 مباريات ولم يسجل أي أهداف.

ويحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 10 نقاط بعد خوض 7 مباريات في الدوري الإنجليزي.

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