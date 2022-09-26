ميسي: عشت موسما صعبا بعد مغادرة برشلونة.. والأفضل لا يفوز دائما بدوري الأبطال

شدد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان على أن الموسم الماضي كان صعبا للغاية، مشيرا إلى أن هدف الفريق الفرنسي دائما الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي في تصريحات لقناة "تودن" المكسيكية: "العام الماضي كان صعبا بالنسبة لي بعد تغيير كبير للغاية بعد أن بقيت في نفس المكان لفترة طويلة (برشلونة)".

وانتقل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة وعدم تجديد التعاقد مع الفريق الإسباني.

وأضاف "الهدف هذا الموسم يعلمه الجميع. كان باريس سان جيرمان حريصا لفترة طويلة على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع "كان الإقصاء في الموسم الماضي صعبا للغاية بسبب كيفية حدوثه لأننا لعبنا مباراتين رائعتين ضد ريال مدريد وخسرنا التأهل بسبب تفاصيل صغيرة".

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام ريال مدريد في ثمن النهائي بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد والخسارة إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في مباراة الذهاب.

وواصل "سيكون عاما مختلفا لأن كأس العالم سيقام خلال الموسم لكن الهدف الرئيسي لباريس هو أن يكون قادرا على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

واستكمل "إنها منافسة صعبة للغاية للفوز بها لأنه لا يفوز بها دائمًا الأفضل بل يتم تحديدها دائمًا بتفاصيل صغيرة".

وأتم "أي خطأ قد يكلفك الخروج لكننا نعد أنفسنا عندما تأتي تلك اللحظات الصعبة أن نكون على قدر المطلوب".

وسجل ميسي ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين في 11 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان.