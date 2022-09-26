تقرير: متاعب إنتر ميلان تتزايد.. بروزوفيتش يغيب لمدة قد تصل إلى شهر
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 18:24
كتب : FilGoal
يغيب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن صفوف إنتر ميلان لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بسبب الإصابة، حسب موقع "سبورت ميديا ست" الإيطالي.
مارسيلو بروزوفيتش
النادي : إنتر ميلان
وتعرض اللاعب لإصابة عضلية في عضلة الفخذ اليسرى.
وشارك بروزوفيتش في تسع مباريات مع إنتر ميلان هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين.
وتتشابه الإصابة مع الثنائي روميلو لوكاكو وهاكان تشالهان أوجلو ثنائي إنتر ميلان.
بروزوفيتش أصبح سادس لاعب يغيب عن صفوف إنتر ميلان بسبب الإصابة بعد لوكاكو وهاكان ودالبرت والحارسين جابريل برازاو وأليكس كورداز.
ويلعب إنتر ميلان بعد نهاية التوقف الدولي أمام روما يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
ويتواجد إنتر ميلان في المركز السابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.
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