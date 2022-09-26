تقرير: متاعب إنتر ميلان تتزايد.. بروزوفيتش يغيب لمدة قد تصل إلى شهر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - إنتر - ميلان

يغيب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن صفوف إنتر ميلان لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بسبب الإصابة، حسب موقع "سبورت ميديا ست" الإيطالي.

وتعرض اللاعب لإصابة عضلية في عضلة الفخذ اليسرى.

وشارك بروزوفيتش في تسع مباريات مع إنتر ميلان هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين.

أخبار متعلقة
على رأسهم نجم ليفربول.. ساوثجيت يستبعد خمسة لاعبين من مباراة ألمانيا كرة سلة - فوز مثير لسيدات سبورتنج في افتتاح بطولة إفريقيا سبعة تغييرات في تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة بنين وديا مسعد عوض يكشف لـ في الجول أسباب رحيله عن غزل المحلة

وتتشابه الإصابة مع الثنائي روميلو لوكاكو وهاكان تشالهان أوجلو ثنائي إنتر ميلان.

بروزوفيتش أصبح سادس لاعب يغيب عن صفوف إنتر ميلان بسبب الإصابة بعد لوكاكو وهاكان ودالبرت والحارسين جابريل برازاو وأليكس كورداز.

ويلعب إنتر ميلان بعد نهاية التوقف الدولي أمام روما يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويتواجد إنتر ميلان في المركز السابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.

مارسيلو بروزوفيتش إنتر ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
فليك يدافع عن تيمو فيرنر كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يجري محادثات أولية مع بوليسيتش ميسي: عشت موسما صعبا بعد مغادرة برشلونة.. والأفضل لا يفوز دائما بدوري الأبطال على رأسهم نجم ليفربول.. ساوثجيت يستبعد خمسة لاعبين من مباراة ألمانيا أراوخو يخضع لعملية جراحية.. المونديال بات في خطر هل يكرر الصعود؟ بيليتش يتولى تدريب واتفورد دوري الأمم الأوروبية – رصاصة فان دايك تفك الاشتباك مع بلجيكا وترسل هولندا إلى النهائيات دوري الأمم الأوروبية – مودريتش الخارق يقود كرواتيا للنهائيات.. وهزيمة محرجة لـ فرنسا
أخر الأخبار
متاعب برشلونة تتزايد.. إصابة دي يونج وديباي 6 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك 21 دقيقة | ميركاتو
منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز على تنزانيا برباعية 22 دقيقة | منتخب مصر
فليك يدافع عن تيمو فيرنر 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يجري محادثات أولية مع بوليسيتش 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكشف عن حكم دربي مانشستر 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميسي: عشت موسما صعبا بعد مغادرة برشلونة.. والأفضل لا يفوز دائما بدوري الأبطال 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي وتراجع ميار شريف ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت