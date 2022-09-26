تقرير: متاعب إنتر ميلان تتزايد.. بروزوفيتش يغيب لمدة قد تصل إلى شهر

يغيب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن صفوف إنتر ميلان لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بسبب الإصابة، حسب موقع "سبورت ميديا ست" الإيطالي.

وتعرض اللاعب لإصابة عضلية في عضلة الفخذ اليسرى.

وشارك بروزوفيتش في تسع مباريات مع إنتر ميلان هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين.

وتتشابه الإصابة مع الثنائي روميلو لوكاكو وهاكان تشالهان أوجلو ثنائي إنتر ميلان.

بروزوفيتش أصبح سادس لاعب يغيب عن صفوف إنتر ميلان بسبب الإصابة بعد لوكاكو وهاكان ودالبرت والحارسين جابريل برازاو وأليكس كورداز.

ويلعب إنتر ميلان بعد نهاية التوقف الدولي أمام روما يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويتواجد إنتر ميلان في المركز السابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.