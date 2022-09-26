انتهت - مصر الأولمبي (2) - (0) بنين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - مصر الأولمبي ضد بنين الأولمبي

يستضيف منتخب مصر الأولمبي نظيره بنين وديا وتعد المباراة هي التجربة الودية الثانية لميكالي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة.

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نهاية المباراة

ق 81: أحمد نادر السيد يتألق بعد كرة قوية من مهاجم المنتخب البنيني.

ق 70: انحسار الكرة في وسط الملعب.

ق 53: جووووووول ثاني عن طريق إسلام المزين بعد رأسية قوية وعرضية من إياد العسقلاني.

ق 46: دخول مصطفى سعد بعد تعرضه للإصابة المباراة السابقة بديلا لـ زياد طارق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 1-0.

ق 39: هدف ملغي لـ بنين بعد رأسية سكنت يمين شباك حارس المرمى حمزة علاء لكن ألغى بداعي التسلل.

ق 30: ضغط متوازن من جانب الطرفين.

ق 17: فرصة خطيرة لمنتخب مصر الأولمبي عن طريق رأسية من زياد فرج لكن يتصدى لها حارس بنين.

ق 3: جووووول أول لمنتخب مصر عن طريق إياد العسقلاني بعد عرضية من عبد الله عادل. تصل إلى العسقلاني الذي يسكنها الشباك برأسية قوية.

بداية المباراة

مصر أولمبي بنين ميكالي
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