انتهت - مصر الأولمبي (2) - (0) بنين
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
يستضيف منتخب مصر الأولمبي نظيره بنين وديا وتعد المباراة هي التجربة الودية الثانية لميكالي.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة.
------------------------------------------------------------------
نهاية المباراة
ق 81: أحمد نادر السيد يتألق بعد كرة قوية من مهاجم المنتخب البنيني.
ق 70: انحسار الكرة في وسط الملعب.
ق 53: جووووووول ثاني عن طريق إسلام المزين بعد رأسية قوية وعرضية من إياد العسقلاني.
ق 46: دخول مصطفى سعد بعد تعرضه للإصابة المباراة السابقة بديلا لـ زياد طارق.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 1-0.
ق 39: هدف ملغي لـ بنين بعد رأسية سكنت يمين شباك حارس المرمى حمزة علاء لكن ألغى بداعي التسلل.
ق 30: ضغط متوازن من جانب الطرفين.
ق 17: فرصة خطيرة لمنتخب مصر الأولمبي عن طريق رأسية من زياد فرج لكن يتصدى لها حارس بنين.
ق 3: جووووول أول لمنتخب مصر عن طريق إياد العسقلاني بعد عرضية من عبد الله عادل. تصل إلى العسقلاني الذي يسكنها الشباك برأسية قوية.
بداية المباراة