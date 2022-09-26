على رأسهم نجم ليفربول.. ساوثجيت يستبعد خمسة لاعبين من مباراة ألمانيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - جاريث ساوثجيت

قرر جاريث ساوثجيت استبعاد خمسة لاعبين من قائمة مباراة ألمانيا المقرر إقامتها اليوم في ختام دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

وهبط منتخب إنجلترا للمستوى الثاني بعد الهزيمة أمام إيطاليا يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن ساوثجيت استبعد ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول مع جارود بوين لاعب وست هام وجاك جريليش جناح مانشستر سيتي و فيكايو توموري مدافع ميلان وجيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثامبتون.

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ولم يشارك الخماسي في التشكيل الأساسي للمباراة الأخيرة أمام إيطاليا، واكتفى جاك جريليش باللعب لمدة 19 دقيقة كبديل.

وسيبدأ هاري ماجواير من جديد في التشكيل الأساسي وبجواره جون ستونز مدافع مانشستر سيتي.

وسيتواجد إيفان توني مع الفريق في قائمة المباراة.

وتعادل منتخب إنجلترا في مباراتين أمام إيطاليا وألمانيا وتلقى ثلاث هزائم أمام المجر ذهابا وإيابا ثم إيطاليا أخيرا.

ألمانيا إنجلترا دوري الأمم الأوروبية
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