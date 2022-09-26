كرة سلة - فوز مثير لسيدات سبورتنج في افتتاح تصفيات بطولة إفريقيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 17:16

كتب : محمد سمير

أسرار ماجد - لاعبة سيدات سبورتنج كرة سلة

نجح فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة في تحقيق الفوز في افتتاح مشوار تصفيات بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف مدينة دار السلام في تنزانيا تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

ونجح فريق سبورتنج في تحقيق الفوز على فريق Equity الكيني بنتيجة 51-49 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

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ويشارك فريق سيدات سبورتنج ضمن تسعة فرق في التصفيات الإفريقية والمقسمين على ثلاث مجموعات.

وحولت سيدات سبورتنج تأخرهن بنتيجة 49-43 قبل ثلاث دقائق من النهاية إلى فوز مثير بنتيجة 51-49 في الثواني الأخيرة.

وتتأهل الفرق الصاعدة من التصفيات إلى بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها في موزمبيق.

ويختتم فريق سبورتنج مبارياته في المجموعة الأولى بمواجهة فريق أساطير النيل من جنوب السودان.

ويشارك سبورتنج فقط من مصر بجوار فريقين من رواندا ومثلهما من كينيا وفريق من كل من بوروندي وإثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان.

وكانت سيدات سبورتنج قد حققن لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وشارك فريق سبورتنج في نسخة 2019 من بطولة إفريقيا للسيدات.

وحقق الفريق السكندري وقتها المركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كرة سلة سيدات سبورتنج بطولة أفريقيا
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