مسعد عوض يكشف لـ في الجول أسباب رحيله عن غزل المحلة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 17:11

كتب : رضا السنباطي

مسعد عوض - الأهلي - أسوان

كشف مسعد عوض حارس مرمى وادي دجلة السابق عن كواليس رحيله عن غزل المحلة بعد أيام قليلة من انتقاله.

وقال عوض في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "منذ أيام تحدث معي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لنادي غزل المحلة من أجل الانضمام لصفوف الفريق".

وأضاف "وافقت على الانضمام لأن المدرب هو من تعاقد معي أثناء قيادته لوادي دجلة حين كنت في أسوان".

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وتابع عوض "اجتزت الكشف الطبي ثم تدربت لمدة يومين مع الفريق، ثم طلبت الرحيل لعدم شعوري بالراحة وعدم توصلي لاتفاق مادي مع إدارة النادي".

واختتم "أسعى للتواجد في الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة".

وسبق لمسعد عوض اللعب في صفوف الأهلي وسموحة وطلائع الجيش وحرس الحدود وأسوان".

مسعد عوض أسوان الدوري المصري
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