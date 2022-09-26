سبعة تغييرات في تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة بنين وديا
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 17:08
كتب : FilGoal
أجرى البرتغالي روجيه ميكالي سبعة تغييرات على تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة بنين وديا مساء اليوم الاثنين.
وتعد المباراة هي التجربة الودية الثانية لميكالي مع منتخب مصر الأولمبي.
وتعادل الفراعنة دون أهداف مع بنين يوم الجمعة الماضي.
وبدأ الرباعي زياد كمال والعربي بدر وعبد الغني محمد وأسامة فيصل في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بينما تم تغيير باقي عناصر المنتخب.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: حمزة علاء
خط الدفاع: إياد العسقلاني - إسلام المزين - أحمد عيد - عبد الله عادل
خط الوسط: زياد كمال - العربي بدر - عبد الغني محمد
خط الهجوم: زياد فرج - أسامة فيصل - وليد فرج
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