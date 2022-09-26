أراوخو يخضع لعملية جراحية.. المونديال بات في خطر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

أعلن نادي برشلونة خضوعه مدافعه رونالد أراوخو لعملية جراحية للتعافي من إصابته.

وسيخضع اللاعب للعملية الجراحية يوم الأربعاء بواسطة الدكتور لاسي لمبينين تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي في توركو بفنلندا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في وقت سابق اليوم أن أراوخو اتخذ قراره بعد اجتماع صباح اليوم في المدينة الرياضية لـ برشلونة.

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واجتمع أراوخو مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، وريكاردو برونا طبيب الفريق.

وبعد الاستماع لكافة الآراء، قرر أراوخو الخضوع لجراحة حتى لو كان في ذلك مغامرة بمشاركته في كأس العالم 2022.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن دييجو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروجواي قد طمأن أراوخو وأخبره أنه سينتظره حتى آخر يوم.

وذكر التقرير أن أراوخو يسافر إلى فنلندا الأربعاء، ويخضع للجراحة الخميس على الأرجح.

وسيتولى الطبيب الفنلندي لاسي ليمبانين مسؤولية الجراحة، بعد أن سبق له إجراء 3 جراحات لـ عثمان ديمبيلي، وجراحة لـ سيرجي روبيرتو.

وتقدر مدة الغياب بـ 6 أسابيع على الأقل ستصل على الأرجح إلى شهرين كاملين باحتساب التأهيل.

في كل الأحوال، لن يعود أراوخو للظهور بقميص برشلونة حتى مباراة إسبانيول بنهاية العام الجاري.

وتتواجد أوروجواي في المجموعة الثامنة بكأس العالم، مما قد يوفّر لـ أراوخو مزيدًا من الأيام للحاق بالمونديال في الثانية الأخيرة.

وقد يستفيد ألونسو مدرب أوروجواي من زيادة عدد اللاعبين في قوائم المونديال إلى 26 بدلًا من 23، لضم أراوخو حتى لو تأخرت عودته.

وتلعب أوروجواي مباراتها الأولى يوم 24 نوفمبر، أي بعد شهرين من الآن.

وقد يستهدف أراوخو اللحاق بالدور الثاني من كأس العالم يوم 5 ديسمبر.

وكان أراوخو يفكر في اتباع العلاج التحفظي بدلًا إجراء جراحة، لعدم المغامرة بحظوظه في المشاركة بالمونديال.

وأصيب أراوخو بعد أقل من دقيقة على انطلاق مباراة أوروجواي الودية أمام إيران في النمسا واضطر لمغادرة الملعب.

ويغيب أراوخو عن 12 مباراة لـ برشلونة، هي: مايوركا، وإنتر ميلان (الذهاب)، وسيلتا فيجو، وإنتر ميلان (الإياب)، وريال مدريد، وفياريال، وأتليتك بلباو، وبايرن ميونيخ، وفالنسيا، وفيكتوريا بلزن، وألميريا، وأوساسونا.

أراوخو (23 عامًا) خاض 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم ويعد ركيزة أساسية في خط دفاع المدرب تشافي.

ويتواجد أراوخو في برشلونة منذ انتقاله إليه قادمًا من بوستون ريفر في صيف 2018 مقابل 4,7 ملايين يورو.

ويمتلك أراوخو 12 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، ويسعى للظهور في كأس العالم لأول مرة.

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