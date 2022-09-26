محمد عبد السلام يحصل على حقوق رعاية نادي الفيوم

بورفؤاد يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

حرس الحدود يعلن عودة قائده السابق إلى الفريق

الدرجة الثانية - تعرف على نتائج قرعة مباريات الدور الأول من مجموعة القاهرة