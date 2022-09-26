محمد عبد السلام يحصل على حقوق رعاية نادي الفيوم

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 17:01

كتب : رضا السنباطي

محمد عبد السلام رئيس المقاصة

حصل محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة السابق على حقوق رعاية نادي الفيوم.

ونجح محمد عبد السلام الحصول على رعاية نادي الفيوم لمدة خمس سنوات عن طريق شركة الرواد.

وكشف شريف حربي عضو مجلس إدارة الفيوم لـ FilGoal.com: "شركة الرواد حصلت على رعاية نادي الفيوم لمدة خمس سنوات".

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وأضاف "يترأس الشركة، محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة السابق".

وأوضح "أولى خطوات الشركة هي السعي للمشاركة على استاد الفيوم".

ويقود أحمد عبد الغني مهاجم حرس الحدود الأسبق فريق الفيوم على رأس القيادة الفنية.

وأنهى نادي الفيوم منافسات مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية الموسم الماضي في المركز لاتاسع.

وحصد نادي الفيوم 37 نقطة في 30 مباراة خاضهم الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية.

ويلعب الفيوم أولى مباريات الموسم الجديد أمام فريق شبان قنا.

الدرجة الثانية الفيوم محمد عبد السلام
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