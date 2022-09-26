سلة - مشاجرة شوارع بين لاعبتي مالي بعد الهزيمة أمام صربيا في كأس العالم للسيدات

نشبت مشاجرة كبيرة بين لاعبيتن من منتخب مالي عقب الهزيمة أمام صربيا في كأس العالم لكرة السلة للسيدات.

وتلقت مالي هزيمتها الرابعة في دور المجموعات بنتيجة 81-68 بعد أن سقطت سابقًا أمام اليابان وأستراليا وفرنسا.

وانفجرت الأزمة أثناء مقابلة أجرتها محطة Sportklub الصربية مع ساشا كادو نجمة منتخب صربيا في المنطقة الإعلامية المختلطة.

وفجأة ظهرت ضوضاء وصراخ مما رسم نظرة ذعر على وجه كادو، ليقوم المصور بالتقاط المشاجرة بين ساليماتو كوروما وكاميتي إليزابيث دابو ثنائي منتخب مالي.

واضطر أفراد منتخب مالي للتدخل للحيلولة بين اللاعبين وسط تبادل واضح للكلمات والشد والجذب.

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وتلعب مالي مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام كندا غدًا الثلاثاء.

وتشارك مالي في كأس العالم للسيدات للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010 التي أنهتها في المركز 15.

وتلعب كوروما (22 عامًا) في نادي استاد مالي، بينما تتواجد دابو (17 عامًا) في نادي سينتر دورينتي باسكت المالي.

وتقام البطولة في أستراليا، وتعرف مشاركة مالي كممثل وحيد عن قارة إفريقيا.

وتقام البطولة بنظام مجموعتين يتأهل عن كل مجموعة 4 أندية إلى ربع النهائي، فيما يودع المنتخبين الأخيرين في كل مجموعة.