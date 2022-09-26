كرة سلة - سيدات سموحة إلى نصف النهائي البطولة العربية بعد تخطي الأرثوذكسي

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 14:59

كتب : محمد سمير

سيدات سموحة - كرة سلة

واصل فريق سيدات سموحة لكرة السلة عروضه المتميزة في البطولة العربية للأندية وحسم تأهله إلى نصف النهائي.

وتغلبت سيدات سموحة على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 87-53 في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وكان فريق سيدات سموحة قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

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وينتظر فريق سموحة الفائز من مواجهة شباب الفحيص الأردني أمام كوسيدار الجزائري.

ويقام لقاء نصف النهائي في الخامسة من مساء غدا الثلاثاء بالبطولة العربية للأندية المقامة بتونس.

وحصدت مصر لقب البطولة العربية لأندية سيدات كرة السلة ثلاث مرات فقط في التاريخ منذ انطلاقها في 1990.

وسبق وتوج فريق سبورتنج باللقب مرتين عامي 92 و98 بينما حقق الأهلي اللقب مرة واحدة عام 96.

بينما حققت مصر وصافة البطولة العربية ثماني مرات آخرهم عام 2018 عندما خسر الأهلي أمام هومنتمن اللبناني.

بينما لم يسبق وأن تواجد فريق سموحة في المربع الذهبي من قبل.

كرة سلة سيدات سموحة
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