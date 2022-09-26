اسكواش - هانيا الحمامي تتقدم للمركز الثاني في التصنيف.. وثلاثي يضمن مكانه بالسلسلة الختامية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي

تقدمت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش إلى المركز الثاني وهو أفضل مركز في مسيرتها.

وكانت هانيا قد توجت بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت أمام الأهرامات.

فيما حافظ علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال لأسبوع جديد.

أخبار متعلقة
اسكواش – علي فرج وهانيا الحمامي يحصدان لقب بطولة مصر الدولية اسكواش – بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.. اكتمال أعضاء نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة اسكواش - مواجهة مصرية في نصف النهائي.. وتأهل نوران جوهر في بطولة مصر المفتوحة اسكواش - خروج الشوربجي ونور الطيب من ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة.. وتأهل مؤمن وهانيا

وحصد فرج هو الآخر لقب بطولة مصر المفتوحة والتي أقيمت أمام الأهرامات، وحافظ على لقبه للعام الثالث على التوالي.

Image

وواصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تصدرها للتصنيف العالمي للسيدات رغم خسارتها لقب مصر المفتوحة وحصد المركز الثاني.

ويستعد أبطال مصر للاسكواش لخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة ثالث البطولات الكبرى في الموسم الجديد والمقرر انطلاقها بالفترة من 8 إلى 15 أكتوبر المقبل.

Image

وضمن الثلاثي علي فرج وهانيا الحمامي من مصر ومحمد الشوربجي من إنجلترا تأهلهم إلى منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

ويأتي ذلك بعد تتويج الثلاثي بألقاب البطولات الكبرى في الموسم حتى الآن.

ويتصدر الفرنسي فيكتور كروين قائمة منافسات الرجال في بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

بينما تتصدر نوران جوهر قائمة السيدات حتى الآن، ويتم اختيار أعلى ثمانية لاعبين في تصنيف الموسم.

اسكواش هانيا الحمامي نوران جوهر علي فرج محمد الشوربجي
نرشح لكم
كرة سلة - فوز مثير لسيدات سبورتنج في افتتاح تصفيات بطولة إفريقيا سلة - مشاجرة شوارع بين لاعبتي مالي بعد الهزيمة أمام صربيا في كأس العالم للسيدات كرة سلة - سيدات سموحة إلى نصف النهائي البطولة العربية بعد تخطي الأرثوذكسي سلة - الماجري يرد على التصريحات المنسوبة له بالإساءة لمنتخب مصر "وبدلة أنس دليل" اسكواش – علي فرج وهانيا الحمامي يحصدان لقب بطولة مصر الدولية كرة سلة – ريال مدريد يتجاوز برشلونة ويحصد السوبر الإسباني الخامس على التوالي كرة سلة - سيدات سبورتنج إلى تنزانيا للمشاركة في تصفيات بطولة إفريقيا كرة طائرة - إنجاز تاريخي لمحترفة الأهلي في بطولة العالم
أخر الأخبار
كرة سلة - فوز مثير لسيدات سبورتنج في افتتاح تصفيات بطولة إفريقيا 3 دقيقة | كرة سلة
مسعد عوض يكشف لـ في الجول أسباب انتقاله إلى غزل المحلة 9 دقيقة | الكرة المصرية
سبعة تغييرات في تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة بنين وديا 12 دقيقة | منتخب مصر
موندو ديبورتيفو: أراوخو يخضع لعملية جراحية.. المونديال بات في خطر 14 دقيقة | قطر 2022
محمد عبد السلام يحصل على حقوق رعاية نادي الفيوم 18 دقيقة | الدرجة الثانية
كانتونا: عرضت العمل في مانشستر يونايتد.. وسأتوقف عن تشجيع النادي في هذه الحالة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل يكرر الصعود؟ بيليتش يتولى تدريب واتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري لنهائي الدورة العربية الودية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت