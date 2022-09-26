اسكواش - هانيا الحمامي تتقدم للمركز الثاني في التصنيف.. وثلاثي يضمن مكانه بالسلسلة الختامية

تقدمت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش إلى المركز الثاني وهو أفضل مركز في مسيرتها.

وكانت هانيا قد توجت بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت أمام الأهرامات.

فيما حافظ علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال لأسبوع جديد.

وحصد فرج هو الآخر لقب بطولة مصر المفتوحة والتي أقيمت أمام الأهرامات، وحافظ على لقبه للعام الثالث على التوالي.

وواصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تصدرها للتصنيف العالمي للسيدات رغم خسارتها لقب مصر المفتوحة وحصد المركز الثاني.

ويستعد أبطال مصر للاسكواش لخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة ثالث البطولات الكبرى في الموسم الجديد والمقرر انطلاقها بالفترة من 8 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وضمن الثلاثي علي فرج وهانيا الحمامي من مصر ومحمد الشوربجي من إنجلترا تأهلهم إلى منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

ويأتي ذلك بعد تتويج الثلاثي بألقاب البطولات الكبرى في الموسم حتى الآن.

ويتصدر الفرنسي فيكتور كروين قائمة منافسات الرجال في بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

بينما تتصدر نوران جوهر قائمة السيدات حتى الآن، ويتم اختيار أعلى ثمانية لاعبين في تصنيف الموسم.