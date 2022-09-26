غياب صفقتين وانضمام 8 لقائمة الإسماعيلي لمعسكر 6 أكتوبر

أعلن خوان كارلوس جاريدو مدرب الإسماعيلي قائمة الفريق للمعسكر التحضيري الذي سيقيه الفريق في مدينة 6 أكتوبر استعدادا للموسم الجديد.

المدرب الإسباني سيقود الفريق لأول معسك منذ توليه مسؤلية تدريب الفريق.

وجاء معظم الصفقات الجديدة على رأس القائمة المكونة من 30 لاعب الذين سيشاركون في المعسكر بينما غاب ياو أنور وعبد القادر كوليبالي.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - عبد الله جمال

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد عمار - نور الزموري - حمدي النقاز - كريم عرفات - مصطفى فارس - أحمد محسن - محمد دسوقي

خط الوسط : محمد حسن - محمد بن خماسة - عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش - صالح جمعة - أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي - محمد الشبراوي - أحمد مصطفى - خالد النبريصي - عمر الساعي - عبد السميع - مروان حمدي - باسم مرسي - حازم مرسي - فراس شواط

ويخوض الإسماعيلي مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام كل من العبور وإيسترن كومباني.