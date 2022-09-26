الزمالك ينعى وفاة لاعبه السابق محمد رفاعي

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

نعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وفاة محمد رفاعي الشهير بـ "الظهير الطائر".

وسبق لمحمد رفاعي اللعب مع نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في فترة الخمسينيات والستينيات.

وتوفى محمد رفاعي لاعب الزمالك الأسبق صباح اليوم الإثنين.

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وتقدم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

الزمالك محمد رفاعي
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