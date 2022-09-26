الزمالك ينعى وفاة لاعبه السابق محمد رفاعي
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 13:54
كتب : FilGoal
نعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وفاة محمد رفاعي الشهير بـ "الظهير الطائر".
وسبق لمحمد رفاعي اللعب مع نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في فترة الخمسينيات والستينيات.
وتوفى محمد رفاعي لاعب الزمالك الأسبق صباح اليوم الإثنين.
وتقدم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
⚫ الزمالك ينعي الكابتن محمد رفاعي الظهير الطائر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/uRtGvovvre— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 26, 2022
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