مهاجم الإسماعيلي الجديد ينضم إلى منتخب توجو

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

ياو أنور - يحيى الكومي - الإسماعيلي

انضم ياو أنور مهاجم فريق الإسماعيلي الجديد إلى منتخب توجو تحت قيادة باولو دوارتي المدير الفني.

ياو أنور

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويقام معسكر منتخب توجو في المغرب استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية وديا.

ويستضيف ملعب العربي بمدينة الدار البيضاء في المغرب المواجهة بين المنتخبين غدا الثلاثاء ضمن فترة التوقف الدولي.

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ويعد هذا الاستدعاء هو الأول لمهاجم الدراويش بعد تغيير جنسية اللعب الدولي من الغانية إلى التوجولية.

وينضم ياو أنور إلى معسكر الإسماعيلي مجددا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن انضمام ياو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من أشانتي جولد الغاني لمدة خمسة مواسم.

وسجل ياو أنور 22 هدفا خلال مشاركته في 30 مباراة في الموسم المنقضي وتوج بجائزة الهداف وأفضل لاعب في الدوري.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا باسم مرسي وكريم رأفت وصالح جمعة وأحمد محسن، بالإضافة إلى محمد شبراوي من الجونة.

الإسماعيلي ياو أنور منتخب توجو
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