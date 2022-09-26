تحديد موعد كلاسيكو الدور الأول

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تحديد موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري.

وسيلتقي الفريقان على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد 16 أكتوبر.

وستقام المباراة في تمام الساعة الـ 4:15 بتوقيت القاهرة.

الكلاسيكو الأخير بين الفريقين كان في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي وانتهى بفوز بشلونة بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وكان ريال مدريد قد توج باللقب في الموسم الماضي بعد حصوله على المركز الأول، بينما حصل برشلونة على المركز الثاني.