المنتخب الأولمبي يعلن جاهزية مصطفى سعد لمواجهة بنين الثانية

أعلن منتخب مصر الأولمبي جاهزية مصطفى سعد لخوض مواجهة بنين الودية الثانية.

ويختتم المنتخب الأولمبي معسكره بالإسكندرية بأداء مباراة ودية ثانية أمام بنين في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان مصطفى سعد قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مواجهة بنين الأولى والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشارك مصطفى سعد في التدريبات الجماعية أمس الأحد بعد تجهيزه من جانب الجهاز الطبي بقيادة طارق سليمان.

وظهر سعد بشكل جيد بشكل مطمئن خلال البرنامج التأهيلي ليعود للتدريبات بشكل طبيعي.

وكان مصطفى سعد انضم قبل عدة أيام إلى الأهلي قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لخمس سنوات.

ولعب مصطفى سعد البالغ من العمر 21 عاما مع سيراميكا 39 مباراة في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.