توقيع عقود بناء استاد المصري الجديد

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 13:07

كتب : FilGoal

كامل أبو علي ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة

أعلن نادي المصري توقيع عقود الإسناد الخاص ببناء مشروع تنفيذ استاد النادي الجديد

وشهد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضية في مجلس النواب وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الإثنين توقيع عقود الإسناد بين هاني صاحي رئيس شركة وادي النيل وكامل أبو علي رئيس المصري.

وتم التوافق على أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بناء الاستاد، وسينفذ وفقا للتصميمات الجديدة التي أعدها كامل أبو علي مسبقا.

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وقال محمود حسين في تصريحات صحفية: "اليوم بداية تحقيق حلم بورسعيد ببناء استاد المصري في موقعه التاريخي، بدأنا المشوار منذ أكثر من عام ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع "حصلنا على تخصيص مالي بـ 300 مليون جنيه لهذا العام وندعم كامل أبو علي ومجلسه في خطواتهم الجادة لبناء الاستاد الجديد".

وشدد "حصلت على اعتماد من وزارة التخطيط ب300 مليون جنيه ضمن موازنة الشباب والرياضة للعام المالي 2022/2023 لصالح بناء الاستاد بحي المناخ وذلك ضمن توجيهات القيادات السياسية".

وأضاف "التخصيص جاء في الخطة والموازنة للعام المالي الحالي كدفعة أولى على أن يتم التمويل تباعا بعد ذلك حتى الانتهاء من المشروع وبناء الاستاد".

وشدد حسين على دعمه الكامل لمجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي في دميع الخطوات التي اتخذت وسيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لبناء الاستاد بما يليق بجمهور بورسعيد والمصري.

مجلس النواب المصري استاد المصري محمود حسين كامل أبو علي
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