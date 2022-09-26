بركات يتحدث عن الفارق بين المنتخبين الأولمبي والأول في الوقت الحالي.. وتنسيق ميكالي وفيتوريا

أشاد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بمعسكر منتخبات مصر في مراحله المختلفة في شهر سبتمبر.

واعترف بركات بصعوبة الأمور بعض الشيء للمنتخب الأولمبي عن المنتخب الأول بسبب اقتراب موعد أولى المنافسات الرسمية للفريق تحت قيادة روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي.

وقال بركات عبر قناة الحياة: "معسكر شهر سبتمبر ناجح سواء كان للمنتخب الأول أو الأولمبي أو شباب 2003".

وتابع "شاهدنا عناصر جديدة وأثبتت نفسها مثل محمود حمادة وأشاد به فيتوريا، وتلك هي فائدة المباريات الودية".

وكشف بركات "أعتقد أن الأمور ستكون أصعب بعض الشيء للمنتخب الأولمبي بسبب ضيق الوقت وخوض منافسات التصفيات في شهر أكتوبر".

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "يواجه المنتخب الأولمبي الفائز بين إي سواتيني وبوتسوانا وفازت إي سواتيني بهدفين دون مقابل في الذهاب".

وشدد "الأداء لم يكن أفضل شيء للمنتخب الأولمبي أمام بنين ونسعى لتخطي مرحلة شهر أكتوبر، وقتها سيكون هناك متسع من الوقت قبل شهر مارس وخوض منافسات إفريقيا".

وكشف بركات "بالتأكيد هنا تنسيق وتواصل بين ميكالي وروي فيتوريا، وبالطبع المنتخب الأولمبي حريص على ظهور عناصر جيدة فدعم المنتخب الأول".

واختتم بركات تصريحاته "عمر جابر اشتكى في وقت ما خلال المعسكر من مشكلة في الكاحل، فتواصل فيتوريا مع ميكالي لترشيح ظهير أيمن وبالفعل تدرب هشام حافظ وقتها مع الفريق الأول قبل شفاء عمر جابر وعودته اللاعب مجددا للمنتخب الأولمبي".

ولعب المنتخب الأولمبي أمام بنين وتعادل سلبيا في أولى تجارب ميكالي الودية، ويلعب الفريق مساء اليوم أمام الكونغو.

أما المنتخب الأول فتغلب على النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل، ويلعب غدا الثلاثاء أمام ليبيريا.