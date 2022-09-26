رئيس الإسماعيلي يشرح كيفية تعاقده مع عدد من اللاعبين.. وحقيقة التعاقد مع كريستوفاو وإقالته

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

يحيي الكومي - الإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي حقيقة الإعلان عن تعيين هيلدر كريستوفاو مدربا للفريق وإقالته بعد دقائق قليلة قبل الإعلان عن خوان كارلوس جاريدو.

كما شرح الكومي كيفية التعاقد مع اللاعبين على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة الحياة: "كيف تعاقدنا مع اللاعبين؟ ربنا يعيننا أولا ولدينا أمل أن نحصل على مستحقاتنا من الشركة الراعية في أقرب فرصة وإلى حد كبير وفرنا مقدم التعاقدات فيما عدا بعض الشيكات التي ستصرف بعد أسبوع واللاعبين تفهموا ذلك".

أخبار متعلقة
الأهلي السعودي: موسيماني هو الأصلح لقيادة الفريق.. وحددنا أهدافنا بسبب الغياب عن إياب الدور التمهيدي..كاف يستبعد فولكان دي موروني من دوري الأبطال مواعيد مباريات 26 سبتمبر 2022 – دوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية اتحاد الكرة يكشف عن القائمة الدولية لـ الحكام المصريين.. وتواجد العنصر النسائي

وتابع "حبي للإسماعيلي وجماهيره هو ما جعلني أترشح لرئاسة النادي وهو ما جعلني أنجح في الانتخابات على الرغم من عدم امتلاكي لأي كتلة انتخابية".

وشدد "أريد أن يخلد اسمي في تاريخ الإسماعيلي وهذا لن يتحقق سوى بتحقيق بطولة".

وأضاف "جاريدو كان من الأسماء المطروحة من اليوم الأول، ولكن كان لدي تحفظ وحيد وهو تغييره لفريقه كل موسم ولا يظل في أي ناد لمدة موسمين حتى مع الأهلي على الرغم من تتويجه لموسمين، حسني عبد ربه تحدث مع عماد متعب وأخبره إن جاريدو مدرب جيد جدا ولكن هو لم يكن يحب النجوم ولكنه كان يتطور من مستواهم ".

وكشف"في البداية اخترنا المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو ولكن لم نتعاقد معه، وكلاء الأنباء قالت إنها الإقالة الأسرع ولكنه لم يتعاقد معنا من الأساس لكي نقيله كنا فقط مهتمين به، ما حدث هو أننا أرسلنا له عرضا وأخبرته أن يصور نفسه وهو يوقع على العرض وكنت أثق به".

وأوضح "بعض الناس نصحوني بالتعاقد معه ولكن بمعلومات غير صحيحة وعندما نشرت اسمه بعدها بربع ساعة اتضح إنه لم يكن مدرب جيد وتعرض للعديد من الهزائم الكبيرة ولذلك أزلناه والورق الذي وقعه كان مجرد رغبة بموافقته على العرض المالي"

وأتم "نحاول الحصول على بعض الأموال لإنهاء قضية أسعد الجزيري ونريد إنهاء القصة خلال الأسبوع الحالي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا باسم مرسي وكريم رأفت وصالح جمعة وأحمد محسن، بالإضافة إلى محمد شبراوي من الجونة.

الإسماعيلي يحيى الكومي
نرشح لكم
محمد عبد السلام يحصل على حقوق رعاية نادي الفيوم بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري لنهائي الدورة العربية الودية الأهلي يعلن: عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة.. وعبد القادر وعوض عضوين غياب صفقتين وانضمام 8 لقائمة الإسماعيلي لمعسكر 6 أكتوبر الزمالك ينعى وفاة لاعبه السابق محمد رفاعي المهدي سليمان: شريف إكرامي يجيد التحدث مع المدربين.. وهذا كان شرط استمراري في بيراميدز مهاجم الإسماعيلي الجديد ينضم إلى منتخب توجو الصباحي لـ في الجول: عقدت جلسة مع علام من أجل حقي في قائمة الحكام الدولية
أخر الأخبار
محمد عبد السلام يحصل على حقوق رعاية نادي الفيوم 2 دقيقة | الدرجة الثانية
كانتونا: عرضت العمل في مانشستر يونايتد.. وسأتوقف عن تشجيع النادي في هذه الحالة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل يكرر الصعود؟ بيليتش يتولى تدريب واتفورد 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري لنهائي الدورة العربية الودية 59 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - مشاجرة شوارع بين لاعبتي مالي بعد الهزيمة أمام صربيا في كأس العالم للسيدات ساعة | كرة سلة
الأهلي يعلن: عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة.. وعبد القادر وعوض عضوين ساعة | الكرة المصرية
تيليجراف: إيزاك سيغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - سيدات سموحة إلى نصف النهائي البطولة العربية بعد تخطي الأرثوذكسي 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت