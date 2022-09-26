رئيس الإسماعيلي يشرح كيفية تعاقده مع عدد من اللاعبين.. وحقيقة التعاقد مع كريستوفاو وإقالته

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي حقيقة الإعلان عن تعيين هيلدر كريستوفاو مدربا للفريق وإقالته بعد دقائق قليلة قبل الإعلان عن خوان كارلوس جاريدو.

كما شرح الكومي كيفية التعاقد مع اللاعبين على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة الحياة: "كيف تعاقدنا مع اللاعبين؟ ربنا يعيننا أولا ولدينا أمل أن نحصل على مستحقاتنا من الشركة الراعية في أقرب فرصة وإلى حد كبير وفرنا مقدم التعاقدات فيما عدا بعض الشيكات التي ستصرف بعد أسبوع واللاعبين تفهموا ذلك".

وتابع "حبي للإسماعيلي وجماهيره هو ما جعلني أترشح لرئاسة النادي وهو ما جعلني أنجح في الانتخابات على الرغم من عدم امتلاكي لأي كتلة انتخابية".

وشدد "أريد أن يخلد اسمي في تاريخ الإسماعيلي وهذا لن يتحقق سوى بتحقيق بطولة".

وأضاف "جاريدو كان من الأسماء المطروحة من اليوم الأول، ولكن كان لدي تحفظ وحيد وهو تغييره لفريقه كل موسم ولا يظل في أي ناد لمدة موسمين حتى مع الأهلي على الرغم من تتويجه لموسمين، حسني عبد ربه تحدث مع عماد متعب وأخبره إن جاريدو مدرب جيد جدا ولكن هو لم يكن يحب النجوم ولكنه كان يتطور من مستواهم ".

وكشف"في البداية اخترنا المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو ولكن لم نتعاقد معه، وكلاء الأنباء قالت إنها الإقالة الأسرع ولكنه لم يتعاقد معنا من الأساس لكي نقيله كنا فقط مهتمين به، ما حدث هو أننا أرسلنا له عرضا وأخبرته أن يصور نفسه وهو يوقع على العرض وكنت أثق به".

وأوضح "بعض الناس نصحوني بالتعاقد معه ولكن بمعلومات غير صحيحة وعندما نشرت اسمه بعدها بربع ساعة اتضح إنه لم يكن مدرب جيد وتعرض للعديد من الهزائم الكبيرة ولذلك أزلناه والورق الذي وقعه كان مجرد رغبة بموافقته على العرض المالي"

وأتم "نحاول الحصول على بعض الأموال لإنهاء قضية أسعد الجزيري ونريد إنهاء القصة خلال الأسبوع الحالي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا باسم مرسي وكريم رأفت وصالح جمعة وأحمد محسن، بالإضافة إلى محمد شبراوي من الجونة.