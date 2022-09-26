الأهلي السعودي: موسيماني هو الأصلح لقيادة الفريق.. وحددنا أهدافنا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - موسيماني

يرى تيسير الجاسم نائب رئيس أهلي جدة السعودي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي هو الأصلح لقيادة الفريق خلال الفترة الحالية.

وأعلن أهلي جدة تولي موسيماني قيادة الفريق السعودي من أجل هدف الصعود إلى الدوري الممتاز مجددا.

وقال الجاسم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "استعرضنا العديد من ملفات المدربين والكثير من السير الذاتية ولكن رأينا أن الأصلح للمرحلة الحالية هو بيتسو موسيماني".

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وتابع "النادي الأهلي السعودي لديه تاريخ كبير وكان من الطبيعي أن نرى أسماء كبيرة لتولي قيادة الفريق".

وشدد الجاسم "موسيماني حصد على لقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات مع فريقين مختلفين وهو مدرب كبير ومعروف للجميع، وكان متوهجا جدا مع الأهلي المصري وشاهدناه أيضا في كأس العالم للأندية".

وأضاف "نتمنى أن يعود الأهلي السعودي سريعا إلى مكانته وأن يساهم بيتسو موسيماني في ذلك".

وكشف نائب رئيس الأهلي السعودي "نعم هي أول مرة، يتولى فيها مدير فني من جنوب إفريقيا قيادة فريق أهلي جدة، وقت المفاوضات كان موسيماني دقيقا في معرفة فرد فرد في الفريق وكان متحمسا جدا لخوض التجربة".

وواصل "موسيماني كان مرحبا بقيادة أهلي جدة من أول مكالمة، فقط طلب ثلاثة أيام لدراسة الفريق وهذا حق له وبعد أن جمع المعلومات أبلغنا بتحمسه للفكرة".

وبسؤاله عن الجهاز المعاون أوضح "يقود موسيماني فريق أهلي جدة بنفس الجهاز المعاون الذي خاض معه تجربة الأهلي المصري، والتعاقد لمدة عام مع خيار التجديد لموسم جديد".

واختتم الجاسم تصريحاته "هدفنا وطموحنا هو التأهل والعودة السريعة إلى الدوري الممتاز في السعودية".

رحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الماضي وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني قبل تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي المصري عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

الأهلي السعودي موسيماني
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