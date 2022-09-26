بسبب الغياب عن إياب الدور التمهيدي..كاف يستبعد فولكان دي موروني من دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استبعاد فريق فولكان دي موروني بطل جزر القمر من دوري أبطال إفريقيا.

الفريق كان قد فشل في الذهاب لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي الأول أمام لا باسي بطل السيشل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فولكان بهدف دون مقابل على ملعبه.

وشدد كاف على أنه قد اتخذ قراره بناء على اللوائح والتي تقول: "من واجب الفريق الزائر أن يقوم بترتيبات سفره بطريقة تمكنه من الوصول إلى المباراة في وقت مناسب قبل تاريخها".

واعتمد كاف تأهل فريق لا باسي للدور التمهيدي الثاني بشكل مباشر لمواجهة ماميلودي صن دونز.

وكان صن داونز قد أعفي من خوض الدور التمهيدي الأول بناء على نتائجه في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.