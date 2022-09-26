مواعيد مباريات 26 سبتمبر 2022 – دوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي في مدرجات استاد الأسكندرية

تتواصل صدامات التوقف الدولي أوروبيًا وإفريقيًا في يوم جديد من أجندة فيفا.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 26 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هـــنــــا

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وديات

وفي الخامسة مساء يلعب العراق أمام سوريا، مباراة تُنقل عبر الأردنية الرياضية والعراقية الرياضية والعمانية الرياضية والشارقة الرياضية.

كما يلتقي الأردن بـ عُمان في الثامنة مساء، مباراة تُنقل أيضًا عبر الأردنية الرياضية والعراقية الرياضية والعمانية الرياضية والشارقة الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تلعب مالي أمام زامبيا.

كما تلتقي إثيوبيا بـ السودان في الثانية ظهرًا.

دوري الأمم الأوروبية

واستكمالًا لمنافسات الجولة الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية، تلعب المجر مباراة مصيرية أمام إيطاليا في التاسعة إلا ربع مساءً.

كما تصطدم إنجلترا بـ ألمانيا في نفس التوقيت، ويلعب منتخب الجبل الأسود أمام فنلندا في التاسعة إلا ربع كذلك.

وتُبَث كل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر منصة UEFA TV.

كرة طائرة

وفي بطولة العالم للسيدات، تلعب بورتوريكو أمام إيطاليا في السادسة مساءً.

كما تلعب البرازيل أمام الأرجنتين في السادسة والنصف مساءً.

كرة سلة

يلعب فريق سيدات سموحة أمام الأرثوذكسي الأدرني في ربع نهائي نهائي البطولة العربية للأندية.

ويقام اللقاء في الواحدة ظهرا ويذاع عبر صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة.

المواعيد مواعيد المباريات
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