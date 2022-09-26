مران الأهلي - تدريبات صباحية في مدينة نصر.. ومشاركة حارس مرمى 2005

أدى فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته صباح اليوم الإثنين في مقر النادي بمدينة نصر.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد والمقرر أن ينطلق للفريق الأحمر بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وشهد المران مشاركة حازم جمال حارس مرمى مواليد 2005 في تدريبات الحراس مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

وقسّم كولر اللاعبين إلى مجموعتين، وخاضت المجموعة الأولى تدريبات في صالة الجيم ثم قاموا بالجري حول الملعب، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبات اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وحرص كولر على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية الخاصة بالجهاز للتحضير للبرنامج التدريبي.

وكان الأهلي قد خاض ثاني ودياته أمس الأحد وتغلب على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

وفاز الأهلي في تجربته الودية الأولى تحت قيادة كولر على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويؤدي الأهلي مرانه اليوم على فترة واحدة بملاعب النادي بمدينة نصر.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.