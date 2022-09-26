أمير مرتضى: تعاقدنا مع أكينيولا لا علاقة له بسنه.. وموقف صفقة مروان عطية

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أنه سيعرض على فريق فلامبو إقامة المباراتين في القاهرة، وأوضح تفاصيل التعاقد مع سامسون أكينيولا.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على إليكت سبورت بأربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين ليواجه فلامبو البوروندي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة صدى البلد: "سنعرض على فريق فلامبو البوروندي إقامة مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة، نعرض دائما على الفرق الإفريقية استضافتهم في مصر وهو ما حدث مع إليكت سبورت".

وأضاف "استفادة الزمالك من الأجانب في المراحل السنية؟ وارد أن يتواجد هناك لاعبين أجانب من مواليد 2001 و2003، نعمل على ذلك الآن".

وتابع "حديث مرتضى منصور عن الصفقتين؟ الأولى هو سامسون أكنيولا لأنه لم يتم إعلانه حتى الآن والثاني هو لاعب مصري لن أتحدث عن مركزه، هناك ثلاثة لاعبين مرشحين نرغب في التعاقد مع أحدهم وقد يتأجل الأمر إلى يناير حال مغالاة الأندية في طلباتها المادية".

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وواصل "مروان عطية لاعب جيد وأنا معجب به ولكن في النهاية نحترم نادي الاتحاد السكندري الذي لم يرغب في بيع اللاعب ولذلك احترمنا رغبتهم".

واستكمل "محمود شبانة انتهت إعارته مع الاتحاد السكندري، الاتحاد لم يطلبه بشكل جدي من جديد وسيعود للزمالك من جديد، سيأخذ دورته الطبيعية في الفريق ويحاول إقناع المدير الفني بقدراته".

واستطرد "محمود علاء يفضل الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة هذا الموسم ونحن نرغب في تنفيذ رغبته سواء داخليا أو خارجيا ولن نقف أمامه".

وعن انتقال أكينيولا، قال: "تواصلنا مع نادي كراكاس قبل أربعة أشهر للتعاقد مع سامسون أكينيولا قبل الحديث عن وجود أجانب في المراحل السنية، النادي رفض بيعه في البداية ثم طلب أرقام مختلفة عن التي تمت بها الصفقة في النهاية".

وتابع "تعاقدنا مع أكينيولا ليكون مهاجم الزمالك الأول مع سيف الدين الجزيري، لم نقيمه لأن سنه صغير، لو كان عمره 24 أو 25 عاما لتعاقدنا معه أيضا".

وواصل "قيمة انتقال أكينيولا للزمالك 900 ألف دولار".

وأكمل "البعض قام بعمل حملة لأنه غالبا طالما برونو سافيو لديه مشكلة في الأهلي فيجب أن يوجد هناك مشكلة في الزمالك أيضا، التعاقد مع أكينيولا جاء بسبب احتياجات المدرب وطلباته وليس له علاقة بأي شيء آخر".

وأتم "الجميع على قلب رجل واحد لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا بعد غياب 20 عاما، وتعمدت وضع قارة إفريقيا والخمسة نجوم التي حصل عليها الزمالك لكي تكون أمام اللاعبين في كل وقت، بطولة إفريقيا حلم لنا جميعا وسنعمل على تحقيقه".