فيتوريا: أنا صاحب قرار خروج الثلاثي من قائمة المنتخب.. ولم أتوقع أن يصل اللاعبون لهذا المستوى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 00:42

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

شدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه هو من قرر خروج الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد فتوح من القائمة.

وفاز منتخب مصر على النيجر وديا بثلاثة أهداف دون رد في أولى تجارب روي فيتوريا.

وقال روي فيتوريا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حللنا المباراة الأولى بهدوء ووجدنا أنها كانت مباراة جيدة جدا بالنسبة لنا وقمنا بعمل العديد من الأشياء الجيدة".

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وأضاف "نظمنا دفاعنا بشكل جيد واستعدنا الكرة سريعا وبالنسبة للجزء الهجومي كنا ننقل الكرة بسرعة لعمل خلخلة للتكتلات وإيجاد المساحات".

وواصل "عملنا بشكل جيد مع اللاعبين، تصرفهم وأداءهم كانوا مثاليين، لم أتوقع أن يصل اللاعبون لهذا المستوى بشكل سريع مع عدد التدريبات القليل قبل المباراة".

واستكمل "أنا من قررت خروج صلاح ومصطفى محمد وفتوح من معسكر المنتخب، فتوح عانى من إصابة بسيطة لن تسمح له بالمشاركة،، وصلاح ومصطفى محمد سيلعبان 11 مباراة حتى بداية شهر نوفمبر المقبل وهذا عدد كبير".

واستطرد "سيكون هناك فرصة لرؤية لاعبين مختلفين أمام ليبيريا، وسنحاول اللعب بنفس أفكار المباراة الماضية. يجب أن نهتم بأنفسنا وبمستوى اللاعبين لدينا أكثر من المنافس".

وأردف "الفترة الانتقالية الحالية ستسمح لي برؤية اللاعبين بشكل أكبر ولكن بكل تأكيد كنت أتمنى المشاركة في المونديال".

وأكمل "زيزو والونش سيعودان لمعسكر المنتخب بعد لعبهما لمباراة الزمالك أمام إليكت سبورت".

وعن وديات نوفمبر "سنلعب مباراة صعبة أمام بلجيكا في نوفمبر وسيوجدون لنا مشاكل مختلفة داخل الملعب، في معسكر نوفمبر قد تكون الأمور مختلفة بلعب بعض اللاعبين لعدد مباريات أكبر أو انضمام لاعبين جدد".

وبشأن تسجيل زيزو والونش مع الزمالك، قال: "أي لاعب عندما يشارك مع المنتخب يعود لناديه بحماس ورغبة أكبر ويقدم أفضل ما لديه".

وأتم "تواجد أيمن عبد العزيز؟ الانطباع عنه إيجابي للغاية، الجهاز الفني كفريق واحد يعمل بشكل جيد جدا، ليس فقط أيمن ولكن كل عناصر الجهاز أعتمد عليهم. كل فرد في الجهاز له دور وفي النهاية أنا صاحب القرار الأخير".

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيريا وديا يوم 27 سبتمبر على استاد الإسكندرية.

منتخب مصر روي فيتوريا
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