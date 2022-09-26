مصيلحي: رفضت عرضا خرافيا من الزمالك لضم مروان عطية.. ولم أحسم قرار البقاء في رئاسة الاتحاد

رفض محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري الكشف عن قراره بالاستمرار في منصبه من عدمه، في ظل أنباء عن إمكانية استقالته.

وقال مصيلحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نادي الاتحاد السكندري لا يملك الموارد المالية الكبيرة التي تمكنه من منافسة الأندية الأخرى، هناك 18 ناديا في الدوري الممتاز، الأغلبية من أندية المؤسسات والأقلية للأندية الشعبية".

وأضاف "أي لاعب نحاول التعاقد معه يبدأ الحديث في تلك الحالة من 8 مليون جنيه. المنافسة صعبة للغاية مع وجود هذه الأندية الكبيرة".

وأوضح "هذا لن يكون سببا في رحيلي من عدمه. طالما تواجدت على رأس المنظومة يفرض عليك أن تجد الحلول، ولكن في النهاية هناك عجز غير طبيعي في الميزانية".

وواصل مصيلحي "لا يمكنني الحديث عن استمراري من عدمه. هناك ضغوط غير عادية. الانتقادات ليست ما يحزنني، بل البذاءات التي نسمعها ونراها. لدي أسرة ومحبين لا أرضى لهم سماع هذا الكلام".

وتابع "الاتحاد قيمة كبيرة لنا ولكن يجب أن يشعر بنا الناس. هناك من يتمنون داخل النادي ألا ننجح في صفقات مثل أنس أسامة".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري "المهدي سليمان كان لاعبا تريده مصر بأكملها وتمكننا من الحصول عليه بصعوبة. نحن ندعم على قدر مقدرتنا، وحين ترى ناديا يشتري لاعبا بـ 23 مليون جنيه، لن يمكننا مجاراة ذلك قولا واحدا".

وأوضح "الأندية الشعبية لن تتمكن من ذلك. المصري لحسن حظه يترأسه كامل أبو علي ويملك دعما من المحافظة ورجال الأعمال، والإسماعيلي تدعمه المحافظة وهيئة قناة السويس".

وواصل "الاتحاد هو هو الوحيد الذي لا تدعمه المحافظة أو أي رجل أعمال. النادي الوحيد الذي لم يستفد من فترة تواجد تركي آل الشيخ (رئيس هيئة الرياضة السعودية آنذاك ومالك بيراميدز السابق) في مصر هو الاتحاد السكندري".

وأغلق مصيلحي هذه المسألة قائلا: "يصعب عليَّ أن تترقب جماهير الاتحاد السكندري بقاء الفريق في الدوري حتى الأسابيع ، سواء كنت هنا أو رحلت يجب أن تقف الجماهير مع ناديها".

وعن انتقال أوستن أموتو من المصري إلى الاتحاد السكندري قال: "كنا نفكر في التعاقد معه منذ الموسم الماضي، وبعد نهاية عقده مع المصري اجتمعنا وأنهينا الأمور".

أما عن بقاء مروان عطية رغم العروض التي أتته قال مصيلحي: "إنه من أبناء الاتحاد السكندري ويحب النادي. كان هناك مفاوضات من الزمالك بالفعل وعرض قيمته 20 مليون جنيه بالإضافة إلى محمود شبانة ومحمود عبد العاطي "دونجا" (كان الزمالك سيحصل عليه من الإسماعيلي ويمنحه للاتحاد) بيع نهائي، وإعارة يوسف أوباما لمدة عام وسيف فاروق جعفر لمدة عامين".

واختتم "رفضت هذا العرض الذي سيقبله أي أحد حبا في الاتحاد السكندري وجماهيره. أيضا أحمد عادل ميسي أتته عروض خارجية وأتاه عرض من الأهلي، وفضلت مصلحة الفريق على المصلحة المالية".

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