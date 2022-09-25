الصفقات الكبيرة تتهاطل على الإمارات.. ألان يرحل عن إيفرتون صوب الوحدة

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن تعاقده مع البرازيلي ألان قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.

آلان النادي : الوحدة الوحدة إيفرتون

ووقّع ألان على عقد يربطه بـ الوحدة لمدة موسمين مقبلين بعد إنهاء مسيرته في الملاعب الأوروبية.

ألان (31 عامًا) انضم إلى إيفرتون في صيف 2020 قادمًا من نابولي مقابل 23 مليون يورو.

وخاض ألان 57 مباراة مع إيفرتون، لم يسجل خلالها، وصنع 3 أهداف.

*بيان رسمي | آلان ماركوس* تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب البرازيلي آلان ماركوس، في صفقة انتقال دائم من نادي إيفرتون الانجليزي وبعقد مدته موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.#WHDFC pic.twitter.com/l2ZeGyU4BW — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) September 25, 2022

وسبق لـ ألان التألق في صفوف أودينيزي ونابولي بالدوري الإيطالي.

وسبق لـ الوحدة التعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفية مع البرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا.

كما ضم البرازيلي ماراكاس من باكوس فيريرا، وتعاقد مع سيباستيان تاليابوي قادمًا من النصر.

WELCOME ALLAN 🤙🇧🇷 TO HOME OF CHAMPIONS ✨️#WHDFC pic.twitter.com/tLBmSFsBai — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) September 25, 2022

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.

واحتل الوحدة المركز الثالث في الدوري الإماراتي بالموسم الماضي، ولم يفز بلقب الدوري منذ 2010.