الصفقات الكبيرة تتهاطل على الإمارات.. ألان يرحل عن إيفرتون صوب الوحدة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

ألان - الوحدة

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن تعاقده مع البرازيلي ألان قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.

ووقّع ألان على عقد يربطه بـ الوحدة لمدة موسمين مقبلين بعد إنهاء مسيرته في الملاعب الأوروبية.

ألان (31 عامًا) انضم إلى إيفرتون في صيف 2020 قادمًا من نابولي مقابل 23 مليون يورو.

وخاض ألان 57 مباراة مع إيفرتون، لم يسجل خلالها، وصنع 3 أهداف.

وسبق لـ ألان التألق في صفوف أودينيزي ونابولي بالدوري الإيطالي.

وسبق لـ الوحدة التعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفية مع البرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا.

كما ضم البرازيلي ماراكاس من باكوس فيريرا، وتعاقد مع سيباستيان تاليابوي قادمًا من النصر.

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.

واحتل الوحدة المركز الثالث في الدوري الإماراتي بالموسم الماضي، ولم يفز بلقب الدوري منذ 2010.

الوحدة إيفرتون
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