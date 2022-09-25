مدرب المقاصة السابق لـ في الجول: أخوض فترة معايشة في ليفربول.. ويعاملونني جيدا لأجل صلاح

كشف عيد مرازيق المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة عن خوضه لفترة معايشة في نادي ليفربول، وذلك بعد رحيله عن الفريق.

وقال مرازيق في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أخوض حاليا فترة معايشة في نادي ليفربول الإنجليزي".

وأضاف "انتهزت فرصة التوقف الدولي من أجل السفر إلى إنجلترا لتسهيل الاستفادة التدريبية".

وأوضح "مستمر هنا منذ أسبوع وسأعود نهاية الأسبوع. أذهب لحضور تدريبات الفريق يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى 3 عصرا، سواء تدريبات الفريق الأول بدون الدوليين أو فرق الشباب".

وتابع مرازيق "اجتمعت مع الخبراء في المجال التدريبي بالنادي للتعرف على طرق اللعب الحديثة في التدريبات وتحليل عمل المدربين".

وواصل "في معظم التدريبات أشاهد العمل التخصصي في كل مراكز الملعب لبعض اللاعبين، بالإضافة للعمل على السرعات والقياسات البدنية قبل وبعد التدريبات".

وأوضح المدرب السابق لمصر للمقاصة "اختياري لمدرب ليفربول يورجن كلوب جاء بناء على رؤيتي بأنه المدرب الأفضل في العالم".

وأضاف "اهتمام كلوب بكل التفاصيل يحقق الاستفادة الكاملة من التواجد هنا، فهي فرصة جيدة لي بعد رحيلي عن المقاصة، وأتمنى عودة الدورات التدريبية الإفريقية للمدربين".

واختتم "أتلقى معاملة جيدة للغاية هنا لأني مصري، فهم يعشقون محمد صلاح".

وكان مصر للمقاصة أول الهابطين من الدوري الممتاز بنهاية الموسم الماضي، ثم لحق به إيسترن كومباني والجونة.