اسكواش – علي فرج وهانيا الحمامي يحصدان لقب بطولة مصر الدولية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 23:21

كتب : محمد سمير

علي فرج - بول كول

وحصد فرج -المصنف الأول عالميًا- لقبه الثالث في مسيرته بمصر الدولية، بعد تغلبه على كول المصنف الثاني.

وفاز فرج بالشوط الأول بنتيجة 11-6، لكن كول عادل النتيجة وفاز بالشوط الثاني 11-8.

لكن فرج حسم المباراة بالفوز بالشوطين التاليين بنتيجة 11-4 و11-7.

وفي منافسات السيدات، حصدت المصرية هانيا الحمامي اللقب على حساب مواطنتها نوران جوهر بالفوز عليها 3-1.

وتقفز الحمامي إلى التصنيف الثاني عالميًا متجاوزةً نور الشربيني التي أقصتها من نصف النهائي.

بينما خسرت جوهر المصنفة الأولى عالميًا لقبها الذي حصدته في العام الماضي.

وبدأت جوهر المباراة بقوة وتقدمت في الشوط الأول 5-1، لكنها أصيبت أثناء التقدم 6-3 أسفل العين بعد أن صدمها مضرب الحمامي.

بعدها انقلبت الكفة، وحصدت الحمامي 8 نقاط متتالية لتفوز بالشوط الأول 11-7.

لكن جوهر عادت وعادلت الكفة وفازت بالشوط الثاني المثير بنتيجة 13-11.

بعدها أحكمت الحمامي سيطرتها بالكامل على المباراة وحسمت آخر شوطين بنتيجة 11-3 و11-4.

لتحصد الحمامي لقبها الأول في بطولة مصر الدولية للاسكواش.

بطولة مصر الدولية للاسكواش علي فرج هانيا الحمامي نوران جوهر
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