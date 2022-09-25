دوري الأمم الأوروبية – رصاصة فان دايك تفك الاشتباك مع بلجيكا وترسل هولندا إلى النهائيات

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - هولندا - بلجيكا

تأهل منتخب هولندا إلى الدور الحاسم من دوري الأمم الأوروبية، بفوزه على ضيفه البلجيكي بهدف دون رد في ملعب يوهان كرويف، بالجولة السادسة لمنافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأولى.

وسجل القائد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها كودي جاكبو في الدقيقة 73.

ورفعت هولندا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الأول، بينما تجمّد رصيد بلجيكا عند 10 نقاط في المركز الثاني.

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وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فازت بولندا على مضيفتها ويلز بهدف دون رد في ملعب كارديف سيتي.

وسجل كارول شفيديرسكي هدف المباراة الوحيد من صناعة روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة 58.

ورفعت بولندا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد ويلز عند نقطة وحيدة في المركز الأخير وبالتالي هبطت إلى المستوى الثاني.

ويقام الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية يومي 14 و15 يونيو 2023، فيما يقام النهائي يوم 18 يونيو.

هولندا بلجيكا دوري الأمم الأوروبية
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