فيريرا يكشف سبب سقوطه أثناء مباراة الزمالك وإليكت سبورت

كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا ما حدث خلال مباراة الزمالك وإليكت سبورت بعد سقوطه والتفاف بدلاء الأبيض والطاقم الطبي حوله.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد تكرار فوزه على إليكت سبورت بهدفين دون رد.

وسجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 79.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان هناك سجادة غير مستوية على الأرض وتعثرت فيها ولكنني ما زلت أمتلك اللياقة للتعامل مع هذه المواقف (ضاحكا)".

وأضاف "نجحت في استعادة توازني بعدها وانتهى الأمر".

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ويلعب الزمالك مع فلامبو البوروندي في دور الـ 32، وسيقام لقاء الذهاب في التاسع من أكتوبر.

وغاب عن الزمالك في المباراة محمود علاء، وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بسبب تواجدهما مع منتخب تونس.

وأيضا أحمد فتوح وإمام عاشور بسبب التواجد رفقة منتخب مصر.

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وانضم محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" عقب الخروج من معسكر منتخب مصر أمس بعد خوض الشوط الأول أمام النيجر.

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