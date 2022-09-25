الونش يسجل هدفه العاشر مع الزمالك.. وأوباما يعود للصناعة

سجل محمود حمدي الونش ثاني أهداف الزمالك أمام إليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ووقع أحمد مصطفى زيزو على الهدف الأول قبل أن يسجل الونش الهدف الثاني.

الهدف هو العاشر للونش مع الزمالك في 205 مباراة منذ انضمامه للأبيض في 2016.

وصنع أوباما أول أهدافه منذ تمريرته الحاسمة أمام الاتحاد السكندري في 19 إبريل الماضي.

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جوووول.. الهدف الثاني للزمالك في مرمى إليكت التشادي عن طريق الونش 🏹⚽⚽ pic.twitter.com/sTWuF8bgN0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

ويلعب الزمالك مع فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عن الزمالك في المباراة محمود علاء، وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بسبب تواجدهما مع منتخب تونس.

وأيضا أحمد فتوح وإمام عاشور بسبب التواجد رفقة منتخب مصر.

وانضم محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" عقب الخروج من معسكر منتخب مصر أمس بعد خوض الشوط الأول أمام النيجر.