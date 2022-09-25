كرة يد - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي في نهائي البطولة العربية.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لكرة القد لمواجهة الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية.

البطولة المقامة في تونس من 21 وحتى 27 سبتمبر الجاري، يتأهل بطلها لنهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر في الدمام.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 31-25.

وحجز الترجي مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على الإفريقي بنتيجة 28-22.

والتقى الزمالك مع الترجي في أولى مبارياته خلال البطولة الحالية، وفاز الأبيض 34-28.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

وتلعب المباراة في تونس.

ويبدأ اللقاء في تمام السادسة والنصف مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة الوطنية التونسية.