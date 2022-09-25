دوري الأمم الأوروبية – لاتفيا تتفادى دراما الوقت القاتل وتصعد إلى المستوى الثالث

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

منتخب لاتفيا

تأهل منتخب لاتفيا إلى المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية، بتعادله أمام مضيفه الأندوري بهدف لكل طرف في الملعب الوطني، بالجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من منافسات المستوى الرابع.

فلاديسلافس جوتكوفسكيس تقدّم لـ لاتفيا في الدقيقة 50، قبل أن يدرك ألبيرت روساس التعادل لـ أندورا في الدقيقة 88.

وفي نفس التوقيت، لم يكن فوز مولدوفا كافيًا لتأهلها إلى المستوى الثالث، إذ انتصرت على ضيفتها ليختنشتاين بهدفين دون رد في الوقت القاتل.

وسجل فيكتور ستينا هدفي مولدوفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، والرابعة من الوقت بدل الضائع.

واحتاجت مولدوفا إلى الفوز بشرط خسارة لاتفيا، لتقفز إلى صدارة المجموعة، أمر لم يتحقق مع صمود لاتفيا أمام أندورا.

وأنهت لاتفيا المنافسات برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد مولدوفا، لكن لاتفيا متفوقة في المواجهات المباشرة.

فيما أنهت أندورا المجموعة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وليختنشتاين رابعة دون أي نقطة.

ولا تمتلك لاتفيا تاريخًا كرويًا يُذكَر باستثناء ظهورها المفاجئ في يورو 2004 واقتناصها تعادل تاريخي أمام ألمانيا دون أهداف.

وكانت إستونيا قد ضمنت صعودها عن المجموعة الثانية على حساب مالطا وسان مارينو.

لاتفيا دوري الأمم الأوروبية
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